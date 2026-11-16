Зимняя Conversations в Москве: спикеры и темы уже на сайте
2 декабря в Москве пройдет зимняя Conversations – конференция по генеративному AI. Как всегда, вас ждет много полезной экспертизы, реальных кейсов и вдохновляющих историй от бизнеса. Уже подтвердили свое участие: Wildberries & Russ, Альфа-Банк, Magnit OMNI, Just AI, билайн, Сбербанк, ПравоТех, Вебпрактики.
2 трека, 35+ спикеров, 600+ участников и 200+ компаний. В программе – доклады, воркшопы по вайбкодингу, AI Stack-сессия, демозона, тренд-токи и дискуссии.
Первые спикеры и их темы
- Не черный ящик: как сделать AI-тренажер прозрачным до каждого вызова – Олег Шинделов, Альфа-Банк
- 500000 претензий и 85% автоматизации: как мы построили AI-систему принятия решений – Артем Гриппа, Magnit OMNI
- От LoRA до Pretrain. Развитие жизненного пути своей LLM – Матвей Сапрыкин, Wildberries & Russ
- Токены как новая валюта труда: как AI меняет экономику сотрудников — Ашот Оганесян, билайн
- Цифровые сотрудники без иллюзий: как считать эффект, растить адопшен и управлять экономикой AI — Алексей Пелевин, ПравоТех
- Turn-taking, филлеры, кэш: что нужно вокруг LLM, чтобы с ботом хотелось говорить — Владимир Лаврентьев, Just AI
Хот-топики зимней Conversations
Трек «Бизнес»
Экономика внедрения и владения AI / Вайбкодинг для внутренних процессов / Голосовые агенты и AI-операторы / AI-adoption, мотивация и сопротивление / Путь от пилотов к единой AI-платформе / Кейсы и антикейсы / Ответственность и регуляторика AI / Атрибуция эффекта от AI
Трек «Продукты и технологии»
AgentOps и эксплуатация агентов / Harness и Context Engineering / Долгоживущие агенты / Юнит-экономика для AI-продукта в B2B/B2C / Agentic UX / Инфраструктура в контуре / Product Discovery нового типа / Инженерия Voice AI / Превращение продакта в разработчика (и наоборот) / Безопасность агентских систем
Не только доклады
Воркшопы по вайб-кодингу для бизнеса и разработчиков / AI Stack-сессия / Дискуссии и тренд-токи «Около AI» / Выставка и демо решений
2 декабря, Москва (Soluxe Hotel Moscow, ул. Вильгельма Пика, д.16) и онлайн.
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