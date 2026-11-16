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Зимняя Conversations в Москве: спикеры и темы уже на сайте

2 декабря в Москве пройдет зимняя Conversations – конференция по генеративному AI. Как всегда, вас ждет много полезной экспертизы, реальных кейсов и вдохновляющих историй от бизнеса. Уже подтвердили свое участие: Wildberries & Russ, Альфа-Банк, Magnit OMNI, Just AI, билайн, Сбербанк, ПравоТех, Вебпрактики.

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2 трека, 35+ спикеров, 600+ участников и 200+ компаний. В программе – доклады, воркшопы по вайбкодингу, AI Stack-сессия, демозона, тренд-токи и дискуссии.

Первые спикеры и их темы

Хот-топики зимней Conversations

Трек «Бизнес»

Экономика внедрения и владения AI / Вайбкодинг для внутренних процессов / Голосовые агенты и AI-операторы / AI-adoption, мотивация и сопротивление / Путь от пилотов к единой AI-платформе / Кейсы и антикейсы / Ответственность и регуляторика AI / Атрибуция эффекта от AI

Трек «Продукты и технологии»

AgentOps и эксплуатация агентов / Harness и Context Engineering / Долгоживущие агенты / Юнит-экономика для AI-продукта в B2B/B2C / Agentic UX / Инфраструктура в контуре / Product Discovery нового типа / Инженерия Voice AI / Превращение продакта в разработчика (и наоборот) / Безопасность агентских систем

Не только доклады

Воркшопы по вайб-кодингу для бизнеса и разработчиков / AI Stack-сессия / Дискуссии и тренд-токи «Около AI» / Выставка и демо решений

2 декабря, Москва (Soluxe Hotel Moscow, ул. Вильгельма Пика, д.16) и онлайн.

Продажа билетов уже открыта! Делимся промокодом на скидку 10%: CVS26mWnC

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