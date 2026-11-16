Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА создал зашифрованную флешку

Ученик класса математической вертикали московской школы № 1329 Владимир Голубев разработал прототип зашифрованной флешки на базе микроконтроллера. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

Школьник подошел к вопросу информационной безопасности не как к абстрактной теории, а как к инженерной задаче, которую можно решить своими руками. В эпоху, когда данные становятся едва ли не главной ценностью, а обычные USB-накопители — серьёзной угрозой при потере или краже, он предложил собственное решение. Его проект не стремится конкурировать с коммерческими продуктами по скорости или объему, но решает куда более важную задачу — сделать криптографию понятной, прозрачной и доступной для изучения.

Идея заключалась в том, чтобы шифрование происходило непосредственно внутри устройства, а компьютер получал уже расшифрованные данные. Ключевой принцип — изоляция ключей и пароля от потенциально небезопасного компьютера: код вводится прямо на устройстве с помощью четырёх кнопок, никогда не передаётся на компьютер и не оставляет следов в его памяти. Такой подход устраняет уязвимости, характерные для программного шифрования, и одновременно демонстрирует, как должна быть устроена архитектура защищённого носителя.

Работа над прототипом велась в Детском технопарке «Альтаир» под руководством опытного наставника. Он помогал выстраивать логику, проверять гипотезы и замечать узкие места еще на этапе проектирования. Именно эта совместная работа позволила превратить замысел в рабочий стенд: школьник сам подбирал компоненты, продумывал алгоритм взаимодействия узлов, писал код и тестировал каждый шаг. Аппаратная часть собрана на доступной платформе, которая идеально подошла для демонстрации принципов работы встроенных систем. Для отображения статуса и запроса пароля используется дисплей, а ввод реализован через отдельную панель из четырех кнопок — это исключает передачу чувствительных данных через компьютер.

«Я хотел сделать так, чтобы человек мог понять, как работает шифрование, не читая учебники по криптографии. Всё происходит на глазах: вводишь код, устройство шифрует данные, потом расшифровывает. Да, пока это прототип, и он обрабатывает небольшие объёмы, но главное — принцип. Его можно развивать, менять алгоритмы, добавлять функции. И самое важное — пароль никогда не попадает в компьютер, а значит, его нельзя перехватить», — сказал Владимир Голубев, автор проекта, ученик школы № 1329.

Алгоритм работы устройства выстроен так, чтобы пользователь мог задать код, зашифровать и считать данные, а при необходимости — полностью очистить накопитель вместе с паролем. Каждый этап сопровождается понятными подсказками на дисплее, что делает прототип не только функциональным, но и наглядным. Школьник честно обозначил ограничения: из-за возможностей микроконтроллера устройство пока способно обрабатывать лишь до 50 символов одновременно, а сам прототип лишён корпуса. Однако эти ограничения не снижают ценности проекта: напротив, они подчёркивают его образовательную направленность и показывают, как именно ресурсы микроконтроллера влияют на реализацию криптографических задач.

«Я старался не просто показать, как собрать схему, а научить видеть систему целиком. Мы разбирали каждый шаг: почему выбран именно этот микроконтроллер, как защитить ключи, что будет, если данные придут с ошибкой. Владимир задавал очень взрослые вопросы — не "как сделать", а "почему это работает именно так". Именно это и есть инженерное мышление, которое мы стараемся развивать в технопарке», — сказал Сергей Войцеховский, наставник проекта, преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

Практическая значимость проекта выходит далеко за рамки одного прототипа. Это прежде всего учебный инструмент, позволяющий изучать принципы криптографии, архитектуру защищённых устройств и работу с ограниченными ресурсами встроенных систем.

Проект может использоваться как демонстрационный стенд на лекциях по информационной безопасности, как пособие для обучения сотрудников правилам обращения с зашифрованными носителями и как отправная точка для более серьезных разработок.

«Такие проекты показывают, что даже на простых и доступных компонентах можно реализовать ключевые принципы защиты информации. Для РТУ МИРЭА важно, что школьники учатся не просто собирать устройства, а понимать, как они работают, где могут быть уязвимости и как их устранить. Это и есть подготовка инженеров, которые завтра будут создавать безопасные технологии. Мы гордимся такими учениками и уверены, что их интерес к разработке будет только крепнуть», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.