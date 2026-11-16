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В новой версии Directum Omni появился ИИ-поиск

Интеллектуальному помощнику Ario внутри супераппа можно задать вопрос в свободной форме, в ответе он учтет контекст и сошлется на релевантные документы компании. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Вопросно-ответный поиск (ВОП) «унаследован» супераппом от платформы Directum RX и работает как привычный чат с ИИ. В мессенджере Directum Omni можно обратиться к нему на естественном языке, в ответ умный помощник сформирует краткое сообщение со ссылками на источник.

ИИ-ассистент берет информацию из внутренних ресурсов компании: документов, базы знаний, справки корпоративной системы. Таким образом сотрудник может быстро узнать, как настроить замещение или оформить больничный, какие в компании лимиты по командировочным, запросить справки у бухгалтерии и многое другое — зависит от того, к каким областям знаний подключен суперапп.

В отличие от привычного поиска через строку, в мессенджере с ИИ можно вести диалог. Если результат не устроит, не нужно формулировать запрос заново, достаточно добавить уточняющие детали в уже начатый разговор.

Сервис учитывает требования безопасности: умный ассистент не выдаст сотруднику данные или ссылку на документ, на прочтение которого у того нет разрешения. При обработке любого запроса система получает уникальный токен пользователя, который содержит матрицу его ролей и прав доступа.

Илья Петухов, руководитель проектов развития ИИ-решений Directum: «Цель вопросно-ответного поиска в Omni — это снять с сотрудников необходимость быть «живым поисковиком» по внутренним регламентам. Раньше человек тратил 15-20 минут на то, чтобы найти нужную инструкцию или шел с вопросом к опытному коллеге, ждал ответа. Теперь он просто в свободной форме спрашивает ИИ-помощника в чате и получает ответ со ссылкой на источник. Прозрачно и проверяемо.

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Для бизнеса это означает экономию времени и снижение зависимости от отдельных экспертов. Знания перестают быть «запертыми» в головах конкретных людей и становятся доступными всей компании, в том числе новичкам, чья лояльность возрастает при использовании таких инструментов. По сути это еще один шаг к интеллектуальной работе с документом: не просто хранение и поиск, а диалог, который помогает принимать решения быстрее».

ВОП экономит время еще и сервисным службам компании, так как берет на себя большую часть рутинных вопросов.

Общаться с интеллектуальным помощником Ario можно в нескольких беседах. Он сохраняет контекст в каждой, и сотрудник может вернуться к диалогу даже спустя долгое время. Каждый чат с ИИ автоматически получает название в зависимости от заданного вопроса. Для удобной навигации список бесед собран на отдельной вкладке.

Интеллектуальный помощник с возможностью вопросно-ответного поиска доступен для пользователей Directum RX в поставке Intelligence.

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