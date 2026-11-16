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В MWS TeamStream появились плейлисты для корпоративного обучения и обмена знаниями

МТС Web Services (MWS), входит в ПАО «МТС», расширила возможности сервиса для работы распределенных команд и обмена асинхронными видео MWS TeamStream. Пользователям стали доступны плейлисты: записи теперь можно объединять в подборки, задавать порядок просмотра и делиться набором материалов по одной ссылке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая функция позволяет объединять связанные видео в тематические подборки и выстраивать порядок просмотра: от знакомства с продуктом до его настройки, от вводного урока до практического разбора. Зрителю не нужно искать продолжение среди отдельных записей – материалы доступны в одном плейлисте.

Плейлисты позволяют легче организовать адаптацию сотрудников, обучение клиентов и корпоративную базу знаний. HR-команда может подготовить подборку для новичков, продуктовая – серию демонстраций, а поддержка – ответы на часто задаваемые вопросы. Плейлистом можно поделиться по ссылке или встроить его в сайт, учебный портал и базу знаний, так материалы будут доступны в рабочей среде.

«Плейлисты превращают разрозненные видео в упорядоченную библиотеку знаний. Каждая подборка позволяет упаковать опыт команды в готовый сценарий: освоить новый процесс, разобраться в продукте или решить типовую задачу. Встраивание подборок дает возможность доставить информацию по назначению: на страницу курса, в базу знаний или на сайт компании», – сказал директор по продукту MWS TeamStream Антон Гурин.

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