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В «Контур.Диадоке» с помощью ИИ обработано около миллиона документов

В ходе пилотного проекта по использованию технологии ИИ-распознавания в «Контур.Диадоке» обработано около миллиона неформализованных документов. Время их обработки сократилось на 90% по сравнению с ручной работой. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В пилотировании технологии приняли участие 10 организаций. Сервис распознает неформализованные документы, в том числе счета, договоры и акты. Поддерживаются файлы PDF, Word, Excel и других форматов, а также скан-копии. При отправке таких документов компании не всегда указывают их тип и реквизиты, поэтому получателям приходится открывать каждый файл и вручную искать необходимые сведения.

«Диадок» автоматически определяет тип документа и извлекает основные реквизиты: номер, дату, сумму и валюту платежа. Полученные данные отображаются в карточке, где пользователь может проверить их и при необходимости скорректировать. Исправления учитываются при дообучении модели ИИ, чтобы повысить точность дальнейшего распознавания. По распознанным реквизитам можно искать документы в электронном архиве и формировать выборки – находить счета за определенный период или договоры на конкретные суммы.

В «Диадоке» уже реализованы маршруты согласования, которые позволяют автоматически направлять документы ответственным сотрудникам по заданным условиям. Благодаря ИИ-распознаванию этот механизм теперь можно использовать и для неформализованных документов. Например, договор можно направить на согласование, счет – на оплату, а акт – в бухгалтерию.

Для интеграции с корпоративными системами результаты распознавания доступны через API. Пользователи «» могут работать с ними через отдельный плагин, который извлекает реквизиты из документов и помогает переносить данные в учетную систему.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы «Контур.Диадока»: «Электронный обмен сокращает время доставки документов, но не всегда избавляет от их ручной обработки. Для нас важно, чтобы сведения из неформализованных файлов можно было сразу использовать в рабочих процессах компании. ИИ помогает сократить время от получения документа до его согласования и отражения в учете. При этом сотрудник всегда может проверить результат распознавания и при необходимости внести исправления».

Для распознавания используются собственные умные алгоритмы «Контура». Документы и извлеченные из них сведения остаются в инфраструктуре оператора ЭДО и не передаются третьим лицам. Пользователям «Диадока» доступны 20 бесплатных распознаваний для проверки технологии на собственных документах.

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