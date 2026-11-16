В DIKIDI появилась возможность запускать продвижение на площадках «Яндекса» и РСЯ

Более 135 тыс. компаний и специалистов в сфере услуг, которые используют DIKIDI, получили возможность привлекать новых клиентов. Запуск продвижения доступен им в личном кабинете DIKIDI, где они уже ведут клиентскую базу и другие операционные задачи. Об этом CNews сообщили представители DIKIDI.

С помощью DIKIDI компании и специалисты могут продвигаться в «Поиске» и на площадках «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ). А при наличии карточки организации в «Картах» — также в «Картах» и Go. Для этого достаточно выбрать бюджет кампании, ставку и одну из двух стратегий: привлечение новых клиентов или тех, кто уже пользовался услугами бизнеса, но не обращался более двух месяцев. Тексты и изображения объявлений создадутся автоматически на основе страницы бизнеса в DIKIDI. При этом оплата будет происходить только за записи, полученные благодаря привлечению. Они сразу отразятся в электронном журнале компании или специалиста и будут отмечены специальной меткой.

«Для сервисного бизнеса расходы на привлечение клиентов напрямую влияют на экономику каждой услуги. Поэтому при запуске продвижения в DIKIDI мы сделали акцент на управлении этими затратами: компании и специалисты могут самостоятельно выбирать стоимость привлечения клиента, контролировать бюджет и платить только за полученные записи», — сказал Иван Секачев, исполнительный директор DIKIDI.

Кроме того, перед запуском продвижения DIKIDI даст возможность проанализировать спрос на отдельные услуги поблизости. Например, салон красоты может узнать, среднее число записей на окрашивание, стрижку или укладку, которое получили за последний месяц расположенные рядом компании, работающие с DIKIDI.

После запуска управлять продвижением и оценивать его результаты можно будет непосредственно в DIKIDI. Платформа покажет число новых и вернувшихся клиентов, сумму оказанных им услуг и расходы на кампанию.

Подключить инструмент можно в разделе «Продвижение» в DIKIDI.