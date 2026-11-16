Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Цифровой прорыв в Чукманке: жители тобольской деревни впервые получили оптический интернет «Ростелекома»

Деревня Чукманка Тобольского муниципального округа открывает новую страницу в своем развитии. Благодаря инфраструктурному проекту «Ростелекома» по улицам Береговой, Новой и Центральной впервые появился высокоскоростной интернет по технологии «оптика в квартиру». Это значит, что для жителей частных домов открылся мир быстрых загрузок и удобных онлайн-сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровой провайдер инвестировал в развитие сети связи в населенном пункте, проложив более 1,5 км оптоволоконного кабеля. До этого момента в Чукманке была доступна только мобильная сеть. Теперь сельчане смогут одновременно выходить в интернет на нескольких устройствах, быстро скачивать большие файлы, подключать системы домашнего видеонаблюдения и наслаждаться широким спектром развлечений. Им стали доступны до 300 телеканалов и библиотека контента в видеосервисе Wink, включающая концерты, мультфильмы, сериалы и кино.

Елена Шестакова, начальник Верхнеаремзянского территориального отдела Тобольского муниципального округа: «Чукманка — деревня небольшая, здесь живут чуть более 100 человек. Однако надежный скоростной интернет одинаково необходим всем: и школьникам для учебы, и старшему поколению, которое активно пользуется госуслугами и онлайн-платежами. Приход оптики кардинально меняет качество жизни на селе: теперь наши жители могут заказывать товары с доставкой, общаться по видеосвязи с родными и пользоваться всеми благами цифровизации наравне с горожанами».

Константин Саратцев, Goodt Insight: Убьет ли ИИ системы бизнес-аналитики? Нет, но прежними они уже не будут
Константин Саратцев, Goodt Insight: Убьет ли ИИ системы бизнес-аналитики? Нет, но прежними они уже не будут Цифровизация

Строительство оптических сетей в частном секторе и малых населенных пунктах — одно из ключевых направлений инфраструктурного развития «Ростелекома» в Тюменской области.

Ленар Курманов, директор сервисного центра филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Мы последовательно развиваем телеком-инфраструктуру в Тюменской области, устраняя цифровое неравенство не только в крупных городах, но и в небольших отдаленных деревнях. Для жителей Чукманки оптика в дом — это окно в большой цифровой мир: стабильная связь для работы, учебы и комфортного досуга независимо от погодных условий или перегрузки мобильных сетей. На сегодняшний день уже более 70% домохозяйств Тобольска и Тобольского района имеют доступ к скоростному интернету компании».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Толмачев, «Ред Софт»: Внедрение VDI меняет саму философию ИТ в компании

«Яндекс» будет вычислять домашние адреса россиян по «закладкам и меткам»

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

DeepSeek не хватает мощностей. Старые диалоги отключают, суточный лимит заканчивается моментально

Обзор: Системы распознавания и анализа данных (IDP и OCR) 2026

Побежденный семь лет назад червь Retadup снова заражает устройства в России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще