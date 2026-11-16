Treolan начинает сотрудничество с «Рэднэт»

Treolan и российский производитель печатающей техники «Рэднэт» заключили дистрибьюторское соглашение. Принтеры, многофункциональные устройства (МФУ) и оригинальные расходные материалы «Рэднэт» стали доступны партнерам Treolan. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Рэднэт» — российский производитель офисной и корпоративной печатающей техники. Компания разрабатывает и выпускает лазерные принтеры и МФУ, а также оригинальные расходные материалы к ним. Весь жизненный цикл изделий — от технического проектирования и разработки конструкторской документации до сборочных операций и выходного контроля — реализуется на производственных мощностях, расположенных на территории России.

В линейке «Рэднэт» сегодня пять моделей: принтеры T3310 и T3310B, МФУ X3310B, X3320 и X3320B, а еще более 10 устройств находятся в разработке. Оборудование обеспечивает скорость печати 33 страницы в минуту и разрешение 1200x1200 dpi, оснащено входным лотком на 280 листов и памятью 512 МБ; модели T3310B, X3310B и X3320B имеют встроенный модуль Wi-Fi. Собственное микропрограммное обеспечение «Феникс», получившее свидетельство государственной регистрации, позволяет интегрировать технику в открытые и закрытые экосистемы заказчика, включая СЗИ/СКЗИ, и обеспечивает совместимость с российскими операционными системами.

Для Treolan сотрудничество с «Рэднэт» — это расширение портфеля в сегменте печатающей техники и ответ на устойчивый спрос на отечественное оборудование со стороны государственных заказчиков, образовательных и медицинских учреждений, предприятий энергетики и корпоративного сектора. Наличие в портфеле российского производителя с собственной командой разработчиков и полным циклом производства в России позволяет дистрибьютору участвовать в проектах, где критичны информационная безопасность и прозрачная стоимость владения.

Оксана Дозорова, руководитель отдела ПК и периферии Treolan: «Последние годы российский рынок печатной техники все время трансформируется. Изменяются запросы заказчиков, парки инсталлированной техники, законодательные требования к регулированию госзакупок. Для нашего канала сейчас крайне важно предлагать максимальное количество техники от российских производителей. Для нас выглядит гармоничным и перспективным подписание контракта с молодым брендом «Рэднэт». Он в самом начале развития, но у него большие амбиции и хороший потенциал. Мы верим, что это начало большого и успешного сотрудничества».

Мария Марковская, генеральный директор «Рэднэт»: «Сотрудничество с Treolan — важный шаг в развитии нашей дистрибьюторской сети. Treolan обладает широкой партнерской сетью и экспертизой в продвижении оборудования для корпоративного и государственного сегментов, и это позволяет нам быстрее доносить ценность «реально нашего» оборудования до заказчиков. Вместе мы сможем сделать российскую печатающую технику привычным выбором для офисов по всей стране — не исключением, а стандартом».