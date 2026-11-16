Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Staq: в III квартале 2026 года объем внедрений MES-решений в России вырос на 9%

Компания Staq, специализирующаяся на цифровизации бизнеса, изучила динамику внедрений MES-решений в российских компаниях по итогам III квартала 2026 г. В ходе анализа эксперты Staq обнаружили, что объем внедрений MES-решений в отечественных компаниях в III квартале 2026 г. вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в 2025 г. объем внедрений MES-решений на российском рынке увеличился на 7% по сравнению с 2024 г. Можно сделать вывод, что в 2026 г рост в этой области продолжается, хоть и умеренными темпами. Для анализа были использованы данные клиентов Staq. Об этом CNews сообщил представитель Staq.

Аналитики Staq считают, что рост внедрений MES-решений в России вызван рядом причин. Прежде всего, на ситуацию повлияло импортозамещение – после ухода зарубежных вендоров российским предприятиям нужно было срочно найти замену иностранным решениям, что дало значительный толчок отечественному рынку, и эффект от этого события наблюдается до сих пор. Помимо этого, большой объем внедрений в III квартале 2026 г. связан с крупными проектам, запущенными в конце 2025 г. – начале 2026 г. Подобные проекты имеют длительный цикл реализации и продолжались в III квартале этого года. Еще одной важной причиной является активная цифровизация предприятий ведущих индустрий в России, особенно промышленности. MES-системы помогают оптимизировать бизнес-процессы и повышать эффективность деятельности организаций.

В рамках исследования специалисты Staq также проанализировали данные, связанные с использованием MES-решений в ряде ключевых отраслей в России и выявили индустрии, где рост внедрений подобных решений был особенно заметен. По результатам анализа, в III квартале 2026 г. объем внедрений MES-систем повысился на 11% в сфере машиностроения, на 8% в энергетической отрасли и на 6% в нефтяной отрасли по сравнению с III кварталом 2025 г. В других индустриях наблюдались более скромные показатели роста. В сфере розничной торговли количество внедрений MES-решений увеличилось на 5%, в финансовых организациях на 4%, а в логистической отрасли только на 3%. Платформа Staq объединяет функциональность уровня MES с инструментами управления эксплуатационными и сервисными процессами. Для ритейла, финансового сектора и логистической отрасли приведенные показатели относятся к внедрениям платформенных решений для автоматизации соответствующих отраслевых задач.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Эксперты Staq ожидают, что в IV квартале 2026 г. уровень роста внедрений подобных решений в России сохранится на уровне 10%. Рынок MES-решений будет демонстрировать в России устойчивый рост в конце 2026 г., хотя в данный момент на рынке наблюдается избыток предложений. Наибольший рост объема внедрений будет наблюдаться в промышленной отрасли и энергетическом секторе.

«Импортозамещение продолжает поддерживать спрос на MES, а долгосрочную потребность в таких решениях формирует задача повышения эффективности производства. Предприятиям важно видеть фактическое выполнение производственных заданий, выявлять причины потерь и своевременно реагировать на отклонения. Как разработчик мы считаем, что для этого MES должна связывать данные оборудования, действия сотрудников и действующие корпоративные системы в единый процесс управления. Задача вендора – обеспечить такую интеграцию и возможность поэтапного развития решения с учётом специфики предприятия. Проекты этого уровня требуют времени, поэтому умеренный рост внедрений закономерен. Их результат следует оценивать по измеримым изменениям в работе производства: сокращению простоев, соблюдению сроков и повышению эффективности использования ресурсов», – отметил Евгений Гусев, генеральный директор Staq.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Поставщик боевых роботов в армию США не выплачивает зарплату сотрудникам

Артем Толмачев, «Ред Софт»: Внедрение VDI меняет саму философию ИТ в компании

Европа ввела санкции против создательницы Wildberries и совладельца «Яндекса»

Российский банк реализовал Zero Trust и защиту внутрисетевого трафика с помощью zVirt SDN

Экс-глава системного интегратора Минтранса помог изобличить бывшего замминистра, но не избежал срока

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще