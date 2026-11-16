Спутник высокодетальной съемки компании «МТ-Лаб» начал передачу телеметрических сигналов

Космический аппарат «КОЭН» компании «МТ-Лаб» был успешно выведен на орбиту. Передача телеметрических сигналов идет в штатном режиме. Об этом CNews сообщили представители «МТ-Лаб».

Спутник «МТ-Лаб» стал первым российским космическим аппаратом с уникальным разрешением 0,5 метра на пиксель, предназначенным для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Спутниковые данные «МТ-Лаб» будут использоваться в строительстве, ИТ, телекоммуникациях, АПК, промышленности и экологическом мониторинге.

Космический аппарат «КОЭН» рассчитан на работу на низкой околоземной орбите на высоте 520 км. Годовая производительность спутника может достигать 15 млн кв. км. Спутниковые снимки обеспечат детальное представление о состоянии земной поверхности, а алгоритмы искусственного интеллекта предоставят практические рекомендации.

«Запуск «КОЭН» позволит «МТ-Лаб» выступать оператором высокоточных данных для строительного и агропромышленного комплексов, а также контрольно-надзорных ведомств. Собираемые и обрабатываемые спутником данные ДЗЗ помогут девелоперам контролировать ход строительства объектов, а аграриям – следить за состоянием посевов, прогнозировать урожайность и оптимизировать сельскохозяйственные ресурсы. Высокоточные данные откроют промышленным предприятиям возможность отслеживать состояние производственных объектов и инфраструктуры, а для государственных структур спутниковый мониторинг станет принципиально новым инструментом контроля природных ресурсов и выявления экологических угроз», – сказал генеральный директор «МТ-Лаб» Александр Минов.

Деятельность «МТ-Лаб» реализуется в рамках федерального проекта «Спутниковая связь и наблюдение за Землей» (Национальный проект «Космос»). В разработке спутника «МТ-Лаб» опирается на собственные инвестиции и целевую поддержку со стороны государства в виде гранта от Фонда НТИ.