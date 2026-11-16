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Системные блоки Storex компании «Байт» включены в реестр Минпромторга России

Системные блоки Storex производства компании «Байт» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. В реестр вошли три модели – Q670-D4, Q670-D5 и B760-D5. Об этом CNews сообщил представитель компании «Байт».

Модели представлены в различных конфигурациях и вариантах корпуса – SFF и Mini/Midi Tower. Компактное исполнение SFF рассчитано на размещение в условиях ограниченного пространства. Корпуса Mini/Midi Tower предусматривают возможности расширения системы; состав устанавливаемых компонентов зависит от конкретной конфигурации.

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Включение в реестр позволяет рассматривать оборудование для государственных и корпоративных закупок с требованиями к подтверждению российского происхождения техники. Для системных интеграторов и поставщиков это расширяет перечень моделей, которые могут использоваться при подготовке проектных предложений. Соответствие оборудования условиям конкретной закупки необходимо оценивать отдельно.

«Заказчикам нужен выбор: по характеристикам, формату корпуса и требованиям проекта. При обновлении ИТ-парка важно учитывать как текущие задачи сотрудников, так и возможности дальнейшего развития инфраструктуры. Включение Storex в реестр позволяет рассматривать наши системные блоки для проектов, где необходимо подтверждение российского происхождения техники», – отметил генеральный директор компании «Байт» Константин Хабаров.

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