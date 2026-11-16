Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Система управления складом Sevco WMS внедрена на склад готовой продукции компании «Семушка».

Компания «Семушка» (г. Москва), производитель орехов, сухофруктов и сладостей, завершила первый этап внедрения системы управления складом Sevco WMS. Об этом CNews сообщили представители компании «Севко».

Производственные мощности компании в Москве занимают более 13 тыс. м². Здесь работают свыше 400 сотрудников, а парк оборудования включает современные автоматизированные линии фасовки, печи воздушной обжарки, фотосепараторы, металлодетекторы и бланшировочные станки. Такой масштаб требует не только качественного сырья, но и безупречной логистики.

Склад компании расположен в Московской области, используется стеллажное хранение. В качестве первого этапа внедрения Sevco WMS был выбран склад готовой продукции, где хранятся продукты питания, требующие учета в разрезе даты производства.

Контур работы WMS начинается с выхода продукции из производства — это два удаленных от склада помещения. В них происходит первичная приемка поступающего с производства товара. Далее он перевозится на склад готовой продукции, где проходит повторную приемку.

Запуску системы Sevco WMS в эксплуатацию предшествовала тотальная инвентаризация склада. Она производилась с использованием самой системы, что полностью исключило возможность пропуска или повторного пересчета ячеек хранения.

На текущий момент автоматизированы операции приемки, управляемого размещения, подпитки, отбора, компрессирования, проверки и отгрузки.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Система Sevco WMS обрабатывает запросы, связанные с требованиями клиентов по остаточным срокам годности.

Специалистами компании «Севко» был обеспечен запуск склада без остановки производственных процессов.

По итогам запуска на складе внедрены технологии адресного учета, используются радиотерминалы сбора данных и технология штрихкодирования. В планах — масштабирование системы Sevco WMS на склад сырья и материалов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Разработчики Bayraktar создали мобильную фабрику FPV-дронов. Она может выпускать более 500 БПЛА в месяц

Обзор: Системы распознавания и анализа данных (IDP и OCR) 2026

В России прошло испытание «убийцы Starlink» на ледоколе, идущему по Севморпути

Активы МТС. Инфографика CNews

В России создана система автоматизированного проектирования космических и наземных сетей на замену западным

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще