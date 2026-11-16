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SimpleOne Ainergy позволяет передать рутинные операции ИИ-ассистенту

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) выпустила обновление SimpleOne Ainergy 1.15 с универсальным ассистентом, который позволяет сотрудникам вести работу с данными в диалоге. Инструмент читает, создает и изменяет данные платформы SimpleOne и подключенных систем. Отделы компании могут собрать собственных ассистентов под свои задачи настройкой, без программирования, а рабочие данные при этом остаются под контролем компании. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Главное отличие универсального ассистента от привычных диалоговых в том, что он работает с реальными данными, согласно корпоративным требованиям безопасности, а не только выдает текст ответа. Так, в ИТ-поддержке руководитель группы может запросить в чате сводку по просроченным обращениям за неделю с распределением по приоритету: ассистент сам выберет и сгруппирует данные. Переназначить обращение или изменить приоритет можно тем же диалогом, без перехода в форму. Похожая логика работает в продажах: ИИ принимает аудиозапись встречи, транскрибирует ее, готовит краткое изложение и черновик письма в заданном стиле, а сотруднику остается проверить текст, после чего ассистент отправляет письмо.

Работает ассистент не только внутри SimpleOne. Через MCP (Model Context Protocol), стандарт подключения инструментов, ему можно дать доступ к соседним системам, например, проверить статус оплаты счета в учетной системе, не выходя из обращения. Права на изменение данных настраиваются: ассистент действует как ИИ-сотрудник с правами не шире прав обычного пользователя. Администратор отдельно задает доступ к ассистенту и к каждой базе знаний, журнал показывает обращения ассистента к модели и вызовы инструментов, а модель можно развернуть в контуре компании.

Вторая задача, которую решает инструмент, — создание новых ассистентов под нужды отделов. Принцип сборки универсален: если у процесса понятные конечные шаги и на каждом ясно, с какими данными работать, процесс можно передать ассистенту. Шагу соответствует навык, действиям с данными — инструмент, цели — инструкция.

«Если ИИ-ассистент только отвечает на вопросы, сотруднику все равно приходится самому выполнять действия в рабочих системах. В SimpleOne Ainergy ассистент может не только находить информацию, но и выполнять операции в рамках заданных прав. Ценность можно получить, когда модель связана с корпоративными данными, инструментами и правилами работы. Тогда диалог становится еще одним способом выполнить рабочую задачу, без лишних ручных действий и переходов между системами», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne.

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Основа для такого перехода — универсальный ассистент, движок продукта, который подключает системы, данные, знания и субагентов, нужных для задачи. SimpleOne разрабатывает сквозной интерфейс к нему: панель, которую можно будет вызвать из любой формы платформы, и ассистент увидит контекст, в котором работает сотрудник. Его возможности будут зависеть от роли: менеджеру по продажам, например, не потребуется запускать разработку. В планах развития — личное рабочее пространство для каждого сотрудника, мультимодальный диалог с файлами и изображениями, кликабельные отчеты с переходом к исходным записям и подключение систем за пределами SimpleOne.

Сама версия 1.15 делает работу с ассистентами удобнее и надежнее. SimpleOne адаптировала чат и витрину ассистентов на Портале ИИ под телефоны, теперь выбрать ассистента и вести диалог можно из мобильного браузера. Диалог стал устойчивее: если модель не присылает фрагменты ответа 120 секунд, ответ прерывается с сообщением об ошибке, и можно сразу отправить новый запрос. Чат при этом открывается быстрее.

Решение SimpleOne Ainergy доступно клиентам SimpleOne по запросу.

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