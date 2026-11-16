«Сеть компьютерных клиник» расширяет сервисный контракт с TCL

Управляющая компания «Сети компьютерных клиник» (входит в ГК Merlion) и компания TCL Rus, российский представитель производителя бытовой техники и потребительской электроники, сообщили о расширении сервисного контракта, подписанного в 2024 г. Теперь к гарантийному и постгарантийному обслуживанию телевизоров, мониторов, крупной бытовой техники, саундбаров и кондиционеров добавилась портативная электроника – все официально продающиеся в России модели смартфонов и планшетов TCL.

Расширение контракта – закономерный шаг сотрудничества двух компаний. За два года компьютерные клиники показали себя надёжным сервисным партнером: сеть постоянно расширяет спектр услуг, улучшает их качество, располагает широкой сетью авторизованных партнеров по всей России. Технические специалисты TCL находятся в постоянном контакте с коллегами из «Сети компьютерных клиник»: все возникающие вопросы решаются эффективно и по возможности оперативно. Специалисты всех клиник сети регулярно проходят профессиональные тренинги, которые разрабатывает и проводит команда TCL – это позволяет им оставаться в курсе актуальных решений бренда и подтверждать компетенции, согласно требованиям вендора.

Андрей Панин, генеральный директор «Сети компьютерных клиник», сказал: «Для нас новый этап в сотрудничестве – знак доверия вендора и подтверждение того, что выбранный нами подход к организации сервисной поддержки безупречно работает. Уже сегодня пользователи могут сдать в авторизованный сервис и смартфон, и планшет — с тем же уровнем прозрачности и качества выполненных работ, который они ожидают от нас».

Аллан Ся (Allan Xia), руководитель департамента развития бизнеса мобильных устройств TCL в России, сказал: «Для нас важно не только предлагать российским покупателям современные смартфоны и планшеты, но и обеспечивать качественную поддержку после покупки. Расширение сотрудничества с „Сетью компьютерных клиник“ – важный шаг в развитии мобильного бизнеса TCL в России. Теперь владельцы наших устройств получают ещё больше возможностей для обращения в авторизованные сервисные центры по всей стране. Мы уверены, что доступность профессионального обслуживания укрепит доверие покупателей к бренду TCL и станет дополнительным аргументом при выборе нашей продукции».

Услуги по смартфонам и планшетам TCL доступны во всех клиниках сети с первого дня действия расширенного контракта. Кроме того, обслуживать новую категорию смогут и другие сервисные партнёры «Сети компьютерных клиник», имеющие опыт ремонта портативной электроники – это повышает доступность сервиса по всей стране. Пользователям смартфонов и планшетов TCL в первую очередь доступна диагностика – она позволяет понять, есть ли в устройстве неисправность. Если неисправность подтвердилась, специалисты сервисного центра подберут подходящий способ её устранения: обновление программного обеспечения, модульный ремонт (замена запасной части) или компонентный ремонт.

Услуги по гарантии доступны как частным пользователям (b2c), так и корпоративным клиентам и госучреждениям, ритейлу и федеральным розничным сетям (b2b).