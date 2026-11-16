Разделы

Бизнес
|

«Сеть компьютерных клиник» расширяет сервисный контракт с TCL

Управляющая компания «Сети компьютерных клиник» (входит в ГК Merlion) и компания TCL Rus, российский представитель производителя бытовой техники и потребительской электроники, сообщили о расширении сервисного контракта, подписанного в 2024 г. Теперь к гарантийному и постгарантийному обслуживанию телевизоров, мониторов, крупной бытовой техники, саундбаров и кондиционеров добавилась портативная электроника – все официально продающиеся в России модели смартфонов и планшетов TCL.

Расширение контракта – закономерный шаг сотрудничества двух компаний. За два года компьютерные клиники показали себя надёжным сервисным партнером: сеть постоянно расширяет спектр услуг, улучшает их качество, располагает широкой сетью авторизованных партнеров по всей России. Технические специалисты TCL находятся в постоянном контакте с коллегами из «Сети компьютерных клиник»: все возникающие вопросы решаются эффективно и по возможности оперативно. Специалисты всех клиник сети регулярно проходят профессиональные тренинги, которые разрабатывает и проводит команда TCL – это позволяет им оставаться в курсе актуальных решений бренда и подтверждать компетенции, согласно требованиям вендора.

Андрей Панин, генеральный директор «Сети компьютерных клиник», сказал: «Для нас новый этап в сотрудничестве – знак доверия вендора и подтверждение того, что выбранный нами подход к организации сервисной поддержки безупречно работает. Уже сегодня пользователи могут сдать в авторизованный сервис и смартфон, и планшет — с тем же уровнем прозрачности и качества выполненных работ, который они ожидают от нас».

Аллан Ся (Allan Xia), руководитель департамента развития бизнеса мобильных устройств TCL в России, сказал: «Для нас важно не только предлагать российским покупателям современные смартфоны и планшеты, но и обеспечивать качественную поддержку после покупки. Расширение сотрудничества с „Сетью компьютерных клиник“ – важный шаг в развитии мобильного бизнеса TCL в России. Теперь владельцы наших устройств получают ещё больше возможностей для обращения в авторизованные сервисные центры по всей стране. Мы уверены, что доступность профессионального обслуживания укрепит доверие покупателей к бренду TCL и станет дополнительным аргументом при выборе нашей продукции».

Кто отвечает за риски в проектах СУБД на стыке команд заказчика, интегратора и вендора?
Кто отвечает за риски в проектах СУБД на стыке команд заказчика, интегратора и вендора? Цифровизация

Услуги по смартфонам и планшетам TCL доступны во всех клиниках сети с первого дня действия расширенного контракта. Кроме того, обслуживать новую категорию смогут и другие сервисные партнёры «Сети компьютерных клиник», имеющие опыт ремонта портативной электроники – это повышает доступность сервиса по всей стране. Пользователям смартфонов и планшетов TCL в первую очередь доступна диагностика – она позволяет понять, есть ли в устройстве неисправность. Если неисправность подтвердилась, специалисты сервисного центра подберут подходящий способ её устранения: обновление программного обеспечения, модульный ремонт (замена запасной части) или компонентный ремонт.

Услуги по гарантии доступны как частным пользователям (b2c), так и корпоративным клиентам и госучреждениям, ритейлу и федеральным розничным сетям (b2b).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Поставщик боевых роботов в армию США не выплачивает зарплату сотрудникам

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

Европа ввела санкции против создательницы Wildberries и совладельца «Яндекса»

PostgreSQL без компромиссов: как получить горизонтальное масштабирование, более 5000 соединений и полноценный HTAP

Экс-глава системного интегратора Минтранса помог изобличить бывшего замминистра, но не избежал срока

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще