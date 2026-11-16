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Сбербанк: оплачивать городские парковки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Кисловодске стало удобнее

В мобильном приложении «Парковки России» реализован сервис пополнения парковочного счета со SberPay. В настоящее время этим приложением постоянно пользуются почти 3 млн водителей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Кисловодска. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

SberPayспособ оплаты товаров и услуг, который не требует ввода данных банковской карты и ожидания СМС-кода. Подтверждение платежа осуществляется через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», установленное на устройстве клиента.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сбер предоставляет своим клиентам самые удобные и надежные сервисы во многих сферах, в том числе для оплаты транспортных услуг. Это и проезд в общественном транспорте, и аренда автомобилей, и поездки по платным дорогам. Ежедневно десятки тысяч жителей Москвы и других городов страны пользуются услугами платных городских парковок, и мы уверены, что они по достоинству оценят возможности современного платежного сервиса SberPay».

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Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности: «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать цифровые сервисы Транспортного комплекса и делать их еще удобнее для автомобилистов. В приложении «Парковки России» появился еще один способ пополнения парковочного счета без банковской комиссии – ее город берет на себя. Для водителей это означает, что оплатить парковку теперь можно быстрее и без дополнительных расходов».

Для того, чтобы оперативно пополнить парковочный счет в мобильном приложении «Парковки России» нажмите на кнопку SberPay и завершите оплату в «Сбербанк Онлайн».

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