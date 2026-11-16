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«Руконтекст» обновил плагин для Moodle: интеграция переведена на стандарты LTI 1.1 и 1.3

Разработчик систем антиплагиата «Руконтекст» выпустил обновленную версию модуля автоматической проверки текстовых заимствований для LMS Moodle. Главное технологическое изменение релиза — внедрение поддержки современных протоколов сквозной авторизации LTI версий 1.1 и 1.3. Обновление закрывает потребность российских университетов в защищенной и бесшовной проверке студенческих работ в рамках дистанционного обучения. Об этом CNews сообщили представители ООО «НЦР «Руконт».

Ранее преподавателям приходилось вручную выгружать эссе и курсовые из системы дистанционного обучения, а затем загружать их в базу антиплагиата. Теперь алгоритм выполняет весь цикл внутри интерфейса курса.

Обновленный плагин InContext встраивается напрямую в модули заданий Moodle. Пакетная проверка файлов инициируется автоматически в момент отправки работы студентом. Статус анализа и итоговый процент оригинальности текста отображаются в карточке ответа внутри LMS. На основании этих данных экзаменатор формирует итоговую оценку за этап курса.

Архитектура решения полностью исключает двойную авторизацию и дублирование аккаунтов. Для просмотра развернутого отчета с детальной аналитикой заимствований преподаватель переходит из Moodle в веб-интерфейс «Руконтекста» в один клик. Платформа распознает пользователя, автоматически подтягивая его академическую роль и права доступа.

Ключевое отличие новой версии — поддержка стандарта межсистемного взаимодействия LTI 1.3, который обеспечивает более высокий уровень безопасности. Пока что это редко встречается в отечественных EdTech-плагинах.

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«Инфраструктура дистанционного и смешанного образования не терпит разрывов. За каждым "скачать файл — загрузить файл" стоит множество потерянных часов профессорско-преподавательского состава. Задача разработчиков — сделать детекцию плагиата и сгенерированных текстов невидимой, фоновой утилитой, которая просто работает внутри привычного университетского пространства. Поддержка LTI 1.3 — это не просто технический патч. Это переход на современные рельсы обмена академическими данными, где безопасность студента и время преподавателя ставятся во главу угла», — сказал генеральный директор ООО «НЦР «Руконт» Максим Дымков.


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