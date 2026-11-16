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РТК-ЦОД выполнил миграцию ИТ-систем «Комуса» в гибридную среду без остановки бизнес-процессов

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, реализовал комплексный проект по созданию гибридной ИТ-среды для компании «Комус» – российского производителя и комплексного поставщика товаров и услуг для бизнеса, а также лидера рынка канцелярских и офисных товаров. Ключевая особенность решения – вся ИТ-инфраструктура, включая сопровождение базового ПО, предоставляется заказчику по модели «одного окна». Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД.

Перед командой РТК-ЦОД стояла задача интегрировать облачные сервисы и аппаратные ресурсы компании «Комус» в единую гибридную ИТ-среду. В рамках проекта ИТ-оборудование заказчика было размещено в дата-центрах уровня Tier III, а также компании «Комус» были предоставлены виртуальные вычислительные мощности в геораспределенной сети РТК-ЦОД.

Кроме того, входящий в РТК-ЦОД облачный провайдер «Турбо Облако» обеспечил заказчика выделенным пулом вычислительных ресурсов на базе высокочастотного кластера для развития e-commerce-платформы и запуска тестовых сред. Помимо вычислительных мощностей, «Комус» использует дополнительные сервисы платформы: объектное хранилище S3 для работы с информацией и бэкапами, инструменты защиты от DDoS-атак и веб-угроз (WAF).

Миграция и организация инфраструктуры был выполнены в сжатые сроки – в течение полутора месяцев с момента поставки оборудования.

В результате реализации проекта вычислительные ресурсы заказчика гибко распределяются между локальными мощностями и облаком в зависимости от задач бизнеса. При этом РТК-ЦОД взял на себя весь цикл обслуживания ИТ-оборудования компании «Комус» – от установки в дата-центре до планового обновления.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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«Переход на гибридную модель инфраструктуры дал нам прямой экономический эффект: мы отказались от капитальных затрат на закупку серверов и теперь масштабируем ресурсы в реальном времени под пиковые нагрузки, не переплачивая за простаивающие мощности. Передав РТК-ЦОД централизованное управление оборудованием и поддержку базового ПО, мы снизили операционные издержки и совокупную стоимость владения ИТ-ресурсами, при этом производительность систем выросла на 20% - для нас это ощутимый положительный эффект», – сказал начальник Центра компетенций развития конкурентоспособных приложений и преимуществ компании «Комус» Илья Попенко.

«Наша ключевая компетенция – управление сложной ИТ-инфраструктурой на всем ее жизненном цикле. В проекте с «Комусом» мы взяли на себя полный цикл работ - от развертывания гибридной среды и эксплуатации оборудования до сопровождения базового ПО, чтобы заказчик мог сосредоточиться на своем бизнесе. В результате клиент получил всю инфраструктуру от одного партнера и не тратит ресурсы на координацию разных подрядчиков», - сказал директор центра по работе с клиентами РТК-ЦОД Алексей Шувалов.

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