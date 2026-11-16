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«РТ-Техприемка» модернизировала систему температурного контроля на авиастроительном предприятии

НПП «Эталон» (входит в «РТ-Техприемку») разработало и поставило 250 датчиков температуры отечественному авиастроительному предприятию. Устройства предназначены для модернизации участка контроля параметров пресс-форм. Новое оборудование повысило скорость и точность измерений. Об этом CNews сообщили представители «РТ-Техприемки».

Авиастроительное предприятие обратилось в НПП «Эталон» с задачей по изготовлению приборов для модернизации участка контроля температуры пресс-форм, используемых при изготовлении ключевых деталей. Ранее на производстве применялись ртутные термометры, которые ограничивали скорость реакции системы на изменение температуры. Кроме того, использование таких приборов напрямую связано с экологическими и производственными рисками.

В рамках проекта инженеры «Эталона» разработали и произвели датчики температуры под оборудование цеха. Специалисты изменили длину монтажной и погружаемой частей датчиков до 285 мм и 165 мм, предусмотрели широкий диапазон измерений – от −50 до +300 °C, а также скорректировали геометрию наконечника с учетом требований производства.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

После ввода оборудования в эксплуатацию потребовалось дополнительно увеличить скорость отклика датчиков: длину чувствительного элемента уменьшили до 13 мм – примерно до трети длины погружаемой части. Это позволило снизить тепловую инерцию датчика и ускорить реакцию на изменение температуры.

«Точность и стабильность технологических процессов – основа современного промышленного производства, особенно в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение. Здесь даже незначительные отклонения температурного режима могут повлиять на геометрию, прочность и качество деталей, а значит, и на надежность конечной продукции. Специалисты НПП «Эталон» разработали современные отечественные датчики температуры, полностью адаптированные к особенностям производства и требованиям заказчика. Для нас важно не просто обеспечивать заводы средствами измерений, а гарантировать их соответствие всем требованиям производственных процессов», – отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

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