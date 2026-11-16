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«Ростелеком» автоматизировал въезд в подземный паркинг в пермской новостройке

«Ростелеком» запустил в Перми услугу «Умный шлагбаум» с бесконтактным доступом в подземный паркинг по RFID-метке (Radio Frequency Identification — технология радиочастотной идентификации). Цифровой сервис стал доступен жителям новостройки на улице Барнаульской, 1 в ЖК «Фаворит». Решение позволяет автоматизировать въезд в паркинг и обеспечивает пропуск исключительно автомобилей владельцев парковочных мест. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Собственникам квартир доступны два сценария проезда — каждый может выбрать подходящий под свои привычки.

Первый сценарий — управление через мобильное приложение «Ключ». С его помощью можно открыть ворота паркинга со смартфона — например, если ваша машина на ремонте и вы временно пользуетесь другой.

Второй сценарий — бесконтактный доступ по RFID-метке, которая клеится с внутренней стороны лобового стекла автомобиля. При приближении машины на расстояние от 1 до 4 метров ворота открываются автоматически. Метка имеет зашифрованный код, который невозможно скопировать.

Камера видеонаблюдения, установленная на въезде в паркинг, фиксирует каждый автомобиль. Записи хранятся в облаке «Ростелекома» и доступны в мобильном приложении. Жители могут в любой момент проверить историю событий — например, уточнить, какая машина заезжала в определенное время.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» в Пермском крае: «"Умный шлагбаум" — одна из услуг платформы "Ростелеком Ключ". В этой новостройке она управляет воротами подземного паркинга. Решение делает проезд максимально простым и быстрым. Технология позволяет проезжать без остановки и лишних действий, при этом дает жителям дополнительный контроль над доступом. ЖК "Фаворит" стал отличной пилотной площадкой, и в наших планах — масштабирование сервиса на другие дома региона».

Павел Антонюк, представитель застройщика «Канта Групп»: «Пермяки все чаще обращают внимание на наличие умных сервисов при покупке квартиры — сегодня это один из ключевых критериев выбора качественного жилья. Мы получаем благодарные отзывы от новоселов: люди ценят, что с первого дня заселения у них есть доступ ко всем цифровым услугам — от домофона до видеонаблюдения».

Экосистема «Ростелеком Ключ» для многоквартирных домов уже охватила 440 населенных пунктов России — ее сервисами пользуются больше миллиона домохозяйств. В Перми решение объединяет свыше 19 тыс. семей в новостройках и более 5 тыс. — во вторичном жилье. Недавно к платформе присоединились жители Краснокамска.

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