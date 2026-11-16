Российские предприниматели инвестировали $2 млн в приложение для самопознания с ИИ Alma

Российские предприниматели Александр Чахутин и Евгений Тарабаев, связанные с группой компаний Placebo/25, запустили приложение для самопознания Alma. Сервис объединяет персональные рекомендации, ИИ-помощника, практики самопознания и возможность консультаций со специалистами. Разработка заняла около полутора лет и обошлась в $2 млн. За первый месяц в приложении зарегистрировались 10 тыс. пользователей, а в течение первого года команда рассчитывает выйти на 100 тыс. активных пользователей в месяц. Об этом CNews сообщили представители Alma.

Alma доступна на iOS и Android. Приложение объединяет несколько направлений — от медитаций и дыхательных упражнений до астрологии, нумерологии и психологических консультаций. Пользователи могут самостоятельно изучать различные практики или обращаться к специалистам через платформу.

Одна из основных функций Alma — персональная лента «Сегодня», которая ежедневно обновляется с учётом даты, времени и места рождения пользователя. В ней собраны астрологические и нумерологические интерпретации, рекомендации по активности, аффирмации и карты Таро. Также в приложении доступны персональные отчеты, посвященные отношениям, личным особенностям и карьере, аудиомедитации, дыхательные упражнения и короткие образовательные курсы.

Отдельное направление — ИИ-помощник Alma. С ним можно обсудить личные вопросы, отношения или сложные ситуации. При формировании ответов система использует данные профиля пользователя, в том числе астрологические и нумерологические расчёты.

В приложении предусмотрен маркетплейс специалистов по восьми направлениям, включая психологию, коучинг, медитации, телесные практики, астрологию, нумерологию и Таро. Сейчас команда ведёт переговоры с более чем 60 экспертами. Пользователи могут ознакомиться с информацией о специалистах, их образовании, услугах и стоимости консультаций. Общение предусмотрено в чате, по аудио- и видеосвязи внутри приложения. Для звонков разработчики создали собственное технологическое решение.

Особое внимание команда уделила механике оплаты консультаций. Средства резервируются на платформе и перечисляются специалисту после завершения консультации и подтверждения со стороны пользователя. Если эксперт не принимает заявку в течение 24 часов, деньги возвращаются. Комиссия Alma за консультации составляет от 10% до 30%.

Приложение работает по модели freemium: часть функций доступна бесплатно, включая отдельные практики, ежедневную карту Таро и ограниченное число обращений к ИИ-помощнику. Подписка Alma Plus стоит 490 руб. в месяц или 4,99 тыс. руб. в год. Также предусмотрен бессрочный подарочный доступ за 9,99 тыс. руб. Консультации специалистов и отдельные персональные отчёты оплачиваются дополнительно.

Первоначально создатели Alma планировали запустить маркетплейс, на котором пользователи могли бы выбирать специалистов и оплачивать консультации на понятных условиях. Позже концепцию расширили за счёт персональной ленты и инструментов для самостоятельного знакомства с практиками самопознания. Интерес основателей к этой сфере возник во время поездок по Азии, в том числе в Индию и на Бали, где они познакомились с различными подходами к личному развитию.

В дальнейшем команда намерена расширять возможности маркетплейса. В частности, специалисты смогут продавать через Alma собственные курсы, предлагать пакеты консультаций и программы длительного сопровождения. Для продажи образовательных материалов планируется установить пониженную комиссию.

Разработчики также рассматривают выход на международные рынки. По их словам, приложение технологически готово к запуску английской и испанской версий. Цель команды на первый год — достичь 100 тыс. активных пользователей в месяц.

Разработку Alma профинансировала группа компаний Placebo/25, работающая в сфере организации мероприятий, музыкальных фестивалей, ресторанного бизнеса, гостеприимства и дизайна. В 2023 г. группа выделила $3 млн на развитие ИT-направления. Из этой суммы около $1 млн направили на формирование команды и работу продуктовой лаборатории, ещё $2 млн — непосредственно на создание Alma.

Разработчиком приложения выступает ООО «Клик Текнолоджи», участниками которого являются Александр Чахутин и Евгений Тарабаев. При этом Placebo/25, несмотря на финансирование проекта, не входит в капитал компании.

Александр Чахутин работает в Placebo/25 с 2016 г. Ранее он руководил разработкой собственной ERP-системы группы, а в Alma отвечает за продукт и дизайн. Евгений Тарабаев занимает должность директора по маркетингу Placebo/25, является соавтором идеи Alma и отвечает за операционное управление проектом.