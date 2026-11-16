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Представлен потолочный IP-громкоговоритель Tonmind SIP-S05 с усилителем 20 Вт и громкостью до 101 дБ

«АРМО-Системы» представила новый потолочный IP-громкоговоритель SIP-S05 марки Tonmind. Эта модель обладает усилителем мощностью 20 Вт, громкостью до 101 дБ и воспроизводит высококачественный и чистый звук, используя кодек OPUS 48 кГц. Благодаря поддержке протоколов SIP/VoIP, питания по технологии PoE, ONVIF-совместимости и реализации различных сценариев оповещения/трансляции звука новинка может эффективно применяться в составе многих систем, в том числе, безопасности. При этом IP-громкоговоритель PoE рассчитан на потолочный монтаж внутри помещений врезным способом, имеет защищенное исполнение корпуса и гарантию производителя 3 года.

Защищенное исполнение корпуса IP-громкоговорителя SIP-S05 минимизирует риск повреждения динамика и вывода устройства из работоспособного состояния. С фронтальной стороны корпуса установлена стальная решетка, а задняя часть выполнена из металла и обладает огнестойкими свойствами. Это особенно важно с учетом специфики установки новинки – IP-громкоговоритель PoE рассчитан на потолочный монтаж врезным способом. При этом SIP-S05 не нуждается в отдельном источнике питания при работе в рамках сетевой системы оповещения и трансляции звука и музыки, поскольку поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3at). Однако при необходимости предусматривает питание от источника 12 В.

Трансляция качественного звука возможна даже в условиях фоновой зашумленности. Встроенный в SIP-S05 усилитель мощностью 20 Вт обеспечивает аудиопередачу с максимальным уровнем звукового давления 101 дБ в широком диапазоне частот – от 50 до 20000 Гц. Еще одним параметром воспроизведения звука, которым наделен каждый IP-громкоговоритель PoE от Tonmind, является поддержка прогрессивного формата OPUS (48 кГц) и ряда других современных аудиокодеков. Сочетание высоких акустических характеристик и надежной физической защиты делают IP-громкоговоритель SIP-S05 оптимальным решением в системах оповещения офисов, магазинов, образовательных и медицинских учреждений.

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Интеграционные возможности позволяют SIP-S05 работать в составе системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и др. По стандарту ONVIF IP-громкоговоритель PoE может осуществлять связь с IP-камерами, NVR и VMS-платформами, а по SIP протоколу – с VoIP системами и различными SIP-устройствами. Для предотвращения несанкционированного сетевого доступа используется парольная защита, фильтрация IP-адресов, межсетевой экран, дайджест-аутентификация и другие инструменты. Управлять решениями Tonmind позволяет ПО Audio Manager и программа PA System в версиях Lite и Pro с поддержкой OC Linux и MS Windows. Также доступно мобильное приложение PA Connect для платформ iOS и Android.

Потолочный IP-громкоговоритель PoE Tonmind SIP-S05 уже доступен для клиентов «АРМО-Системы».

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