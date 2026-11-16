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Почти половина клиентов Cargo.Run уже перешла на ЭПД — вдвое больше, чем в среднем среди перевозчиков

Через два месяца после введения обязательных электронных перевозочных документов (ЭПД) с ними начали работать около 48 % клиентов Cargo.Run. Об этом CNews сообщили представители Cargo.Run.

Среди перевозчиков в целом, по оценке «СКБ Контур», к обмену ЭПД приступили 24 %. В Cargo.Run связывают эту разницу с тем, откуда берутся данные для документа. У клиентов платформы электронная транспортная накладная (ЭТрН) и электронный заказ-заявка (ЭЗЗ) формируются из сведений о рейсе, которые уже есть в системе управления перевозками (TMS), и логисту не нужно вводить их заново.

Для многих из них ЭПД уже стали рутиной, а не экспериментом. 94 % компаний, перешедших на ЭПД через Cargo.Run, оформляют и ЭТрН, и ЭЗЗ, то есть переводят в электронный вид цепочку от заявки до накладной. Больше трети клиентов, работающих с ЭТрН, оформили уже больше тысячи накладных. Всего к 12 ноября клиенты Cargo.Run оформили более 123 тыс. ЭТрН и более 75 тыс. ЭЗЗ. Доля компаний, работающих с ЭПД, выросла с 42 % по итогам первого месяца до 48 %.

Рынок в целом движется медленнее и неравномерно. По оценке «СКБ Контур», к обмену ЭПД приступили около 29 % участников: 32 % экспедиторов, 25 % грузоотправителей и 24 % перевозчиков. Объем при этом вырос кратно: за сентябрь–октябрь через инфраструктуру Контура в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) передано в три раза больше документов, чем за четыре предыдущих года добровольного применения.

Для перевозчика из этих цифр следует практический вывод: переход зависит уже не только от его собственной готовности. Три из четырех грузоотправителей еще не начали обмен ЭПД, поэтому многие перевозки пока идут в смешанном режиме, когда часть участников работает на бумаге. Следующая задача рынка — сократить разрывы между планированием перевозки, оформлением документов, работой с контрагентами и передачей сведений в государственные системы. Время на это есть: обязанность оформлять ЭПД уже действует, но до 1 марта 2027 г. за бумажные документы на проверках делают замечание, а не штраф.

«До 1 сентября рынок в первую очередь решал задачу подключения к ЭПД. Сейчас становится понятно, что это только первый шаг. Экономический эффект появляется тогда, когда данные о перевозке не приходится заново переносить между разными системами и документами. Поэтому следующий этап — связать управление перевозкой и электронный документооборот в единый рабочий процесс», — сказал генеральный директор Cargo.Run Тимур Каримов.

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Cargo.Run и «Контур» запустили интеграцию в июле 2026 . Данные о перевозке формируются в TMS Cargo.Run, а «Логистика» от «Контур.Диадока »создает на их основе электронные документы, обеспечивает обмен ими между участниками и передачу в ГИС ЭПД. Логист оформляет ЭТрН и ЭЗЗ в той же системе, где ведет рейс.

«Для перевозчика ценность ЭПД не в количестве электронных форм, а в том, насколько естественно они встроены в рабочий процесс. Когда документы оформляются непосредственно в TMS, логисту не нужно переключаться между системами и повторно переносить данные. Практика Cargo.Run показывает, что ЭПД становятся частью ежедневной работы с перевозками, а не отдельной задачей», — сказал руководитель по развитию направления ЭПД «СКБ Контур» Антон Шевченко.

«Логистика» от «Контур.Диадока» интегрирована более чем со 100 TMS-системами. Сервис обеспечивает обмен электронными перевозочными документами и их передачу в ГИС ЭПД, а интеграция с системами управления перевозками позволяет использовать ЭПД как часть операционной работы логистических компаний.

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