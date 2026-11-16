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Почему рост выручки не всегда приводит к росту прибыли

Рост продаж сам по себе не гарантирует увеличения прибыли. Компания может наращивать обороты, расширять ассортимент и увеличивать объёмы производства, но финансовый результат при этом практически не меняется.

Одна из причин связана с качеством планирования. Ошибки в прогнозировании спроса приводят к избыточным закупкам или дефициту продукции. Производство может выпускать товары, потребность в которых уже снизилась, а отдел продаж, напротив, сталкиваться с нехваткой наиболее востребованных позиций.

В результате часть оборотных средств оказывается замороженной в запасах. Компания несёт дополнительные расходы на хранение, вынуждена предоставлять скидки для распродажи излишков или организовывать срочные поставки. При высоких процентных ставках содержание избыточных запасов становится особенно затратным.

Такие ситуации часто возникают, когда продажи, закупки, производство и финансы планируют свою деятельность независимо друг от друга. Каждое подразделение ориентируется на собственные показатели, а последствия отдельных решений для экономики компании становятся заметны уже по итогам их исполнения.

Снизить подобные риски помогает интегрированное бизнес-планирование (IBP). Этот подход предполагает согласование планов продаж, закупок, производства и финансов с учётом общих целей и ограничений бизнеса.

Глава Минцифры на CNews FORUM: Для разработок с генеративным ИИ не будет ограничений при включении в Реестр российского ПО
Глава Минцифры на CNews FORUM: Для разработок с генеративным ИИ не будет ограничений при включении в Реестр российского ПО

Например, при изменении прогноза спроса компания может заранее оценить потребность в сырье, загрузку производственных мощностей, будущие складские остатки и необходимые оборотные средства. Это позволяет корректировать планы до того, как ошибки приведут к дополнительным расходам.

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Интерес к таким решениям сохраняется и на российском рынке. 12 ноября на CNews FORUM компания Novo BI третий год подряд получила награду «IBP-система года» за разработанную ею платформу Novo Forecast Enterprise. Система предназначена для прогнозирования спроса и интегрированного планирования в цепях поставок.

В условиях высокой стоимости финансирования качество планирования приобретает особое значение. Для компаний важен финансовый результат каждого решения: сколько средств потребуется вложить в запасы, каких расходов можно избежать и какую прибыль принесёт запланированный объём продаж.

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