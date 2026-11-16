«Первый Бит» представила совместное с Pix Robotics решение для визуальной финансовой аналитики

Компания «Первый Бит» представила готовое аналитическое решение, разработанное совместно с вендором Pix Robotics. Оно объединяет возможности финансового учета «Бит.Финанс» и визуальной бизнес-аналитики Pix BI.

Решение позволяет формировать интерактивные дашборды на основе данных «Бит.Финанс». С их помощью руководители и специалисты финансовых служб могут анализировать показатели компании, применять фильтры и детализировать результаты. Об этом CNews сообщил представитель компании «Первый Бит».

По мере роста объемов данных и числа управленческих задач компаниям необходимы инструменты, которые позволяют оперативно оценивать финансовые показатели и получать детализацию по отдельным направлениям.

Совместное решение помогает объединить данные учетных отчетов «Бит.Финанс» в едином визуальном дашборде Pix BI. Например, пользователи могут анализировать доходы, расходы и движение денежных средств за выбранный период, а также изучать составляющие итоговых показателей.

Решение базируется на готовой модели данных и коробочном коннекторе, адаптированном под архитектуру «Бит.Финанс». Это позволяет настроить сквозную аналитику за несколько дней без сложной разработки.

На едином экране отображаются ключевые финансовые показатели, в том числе данные отчетов о прибылях и убытках и о движении денежных средств. Функция сквозной детализации drill-down позволяет переходить от показателей на дашборде Pix BI к первичным документам в «1С». Бизнес-пользователи могут самостоятельно настраивать отчеты и отборы, а руководители — работать с финансовой аналитикой с различных устройств благодаря адаптивному интерфейсу.

Виктор Агличев, директор по продукту «Бит.Финанс» компании «Первый Бит» отметил, что «Бит.Финанс» — рабочий инструмент финансовой службы, который помогает управлять ресурсами, вести финансовый и управленческий учет: «Готовый дашборд Pix BI дополняет нашу систему: он предоставляет руководителю управленческую отчетность в виде наглядных панелей с удобными отборами, не требуя глубокого погружения в учетные регистры «1С».

Владимир Иткин, старший директор по продажам Pix BI подчеркнул, что интеграция с «Бит.Финанс» — логичный шаг в развитии экосистемы компаний: «Компании стремятся перейти от разрозненных Excel-файлов к единой системе учета, а затем возникает потребность в визуальной аналитике для собственников и руководителей. Совместное решение позволяет за несколько дней получить BI-инструмент, сохраняя привычную учетную систему в качестве источника данных».

Решение помогает компаниям выстроить систему управления финансами — от операционного учета до анализа показателей для принятия стратегических, управленческих решений.