«Перекрёсток» внедряет технологию адресного хранения товаров на полках супермаркетов

Торговая сеть «Перекрёсток» (входит в X5) внедрила технологию адресного хранения, которая позволяет отслеживать перемещение товаров и точнее управлять их выкладкой в супермаркетах. Система помогает своевременно пополнять полки ассортиментом, сокращает время поиска товаров сотрудниками и ускоряет сборку онлайн-заказов. Об этом CNews сообщил представитель «Перекрёстка».

Сейчас технология работает в пилотном режиме в шести супермаркетах сети, в дальнейшем планируется её расширение и на другие торговые точки, а также внедрение части функций в мобильное приложение для упрощения поиска нужного товара покупателям и навигации по магазину.

Адресное хранение позволяет отслеживать операции с товарами, связывая каждую позицию с конкретным местом в торговом зале. При выкладке сотрудник сканирует штрихкод товара, указывает количество и считывает QR-код полки. Благодаря этому система фиксирует, какой товар, в каком количестве и где именно размещён. Информация помогает контролировать движение товаров и эффективнее организовывать работу с ассортиментом. По подсчётам торговой сети, выкладка товаров занимает в среднем 27% рабочего времени сотрудника супермаркета. Адресное хранение позволяет быстрее находить нужные товарные позиции и тем самым освободить время для решения других операционных задач.

Технология также позволяет своевременно выявлять необходимость пополнения полок с учётом остатков, вместимости полки и скорости продаж. Это помогает поддерживать доступность товаров для покупателей и предотвращать ситуации, когда ассортимент заканчивается в торговом зале. Система также упрощает сборку онлайн-заказов: сотрудник может быстрее найти нужную позицию, поскольку знает её точное расположение в супермаркете. По итогам пилотного проекта время одного цикла сборки заказа сократилось на 17%, а скорость поиска одной товарной позиции увеличилась на 9%.

X5 стала одной из первой среди крупных ритейлеров страны, внедрившей технологию адресного хранения непосредственно на полках супермаркетов. Сейчас система охватывает почти весь ассортимент товаров со штрихкодами. Внедрение технологии в каждом супермаркете занимает около месяца. В дальнейшем компания планирует оптимизировать процесс запуска и расширять использование системы в своих супермаркетах. Кроме того, в планах интегрировать часть функций в мобильное приложение для упрощения поиска нужного товара покупателю.

«Внедряя новые технологии, мы в первую очередь стремимся улучшать клиентский опыт и одновременно упрощать работу сотрудников наших супермаркетов. Адресное хранение помогает решать обе задачи: поддерживать постоянное наличие товаров на полках и быстрее собирать онлайн-заказы для покупателей, а сотрудникам – точнее планировать выкладку и тратить меньше времени на поиск нужных позиций. Мы видим потенциал этого решения и планируем расширять проект, продолжая повышать эффективность ежедневных процессов в супермаркетах», – отметил Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекрёсток».