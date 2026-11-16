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«Перекрёсток» внедряет технологию адресного хранения товаров на полках супермаркетов

Торговая сеть «Перекрёсток» (входит в X5) внедрила технологию адресного хранения, которая позволяет отслеживать перемещение товаров и точнее управлять их выкладкой в супермаркетах. Система помогает своевременно пополнять полки ассортиментом, сокращает время поиска товаров сотрудниками и ускоряет сборку онлайн-заказов. Об этом CNews сообщил представитель «Перекрёстка».

Сейчас технология работает в пилотном режиме в шести супермаркетах сети, в дальнейшем планируется её расширение и на другие торговые точки, а также внедрение части функций в мобильное приложение для упрощения поиска нужного товара покупателям и навигации по магазину.

Адресное хранение позволяет отслеживать операции с товарами, связывая каждую позицию с конкретным местом в торговом зале. При выкладке сотрудник сканирует штрихкод товара, указывает количество и считывает QR-код полки. Благодаря этому система фиксирует, какой товар, в каком количестве и где именно размещён. Информация помогает контролировать движение товаров и эффективнее организовывать работу с ассортиментом. По подсчётам торговой сети, выкладка товаров занимает в среднем 27% рабочего времени сотрудника супермаркета. Адресное хранение позволяет быстрее находить нужные товарные позиции и тем самым освободить время для решения других операционных задач.

Технология также позволяет своевременно выявлять необходимость пополнения полок с учётом остатков, вместимости полки и скорости продаж. Это помогает поддерживать доступность товаров для покупателей и предотвращать ситуации, когда ассортимент заканчивается в торговом зале. Система также упрощает сборку онлайн-заказов: сотрудник может быстрее найти нужную позицию, поскольку знает её точное расположение в супермаркете. По итогам пилотного проекта время одного цикла сборки заказа сократилось на 17%, а скорость поиска одной товарной позиции увеличилась на 9%.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

X5 стала одной из первой среди крупных ритейлеров страны, внедрившей технологию адресного хранения непосредственно на полках супермаркетов. Сейчас система охватывает почти весь ассортимент товаров со штрихкодами. Внедрение технологии в каждом супермаркете занимает около месяца. В дальнейшем компания планирует оптимизировать процесс запуска и расширять использование системы в своих супермаркетах. Кроме того, в планах интегрировать часть функций в мобильное приложение для упрощения поиска нужного товара покупателю.

«Внедряя новые технологии, мы в первую очередь стремимся улучшать клиентский опыт и одновременно упрощать работу сотрудников наших супермаркетов. Адресное хранение помогает решать обе задачи: поддерживать постоянное наличие товаров на полках и быстрее собирать онлайн-заказы для покупателей, а сотрудникам – точнее планировать выкладку и тратить меньше времени на поиск нужных позиций. Мы видим потенциал этого решения и планируем расширять проект, продолжая повышать эффективность ежедневных процессов в супермаркетах», – отметил Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекрёсток».

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