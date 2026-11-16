ПАО «ОАК» усилила защиту цифровой инфраструктуры с помощью Indeed AM

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), производитель авиационной техники, внедрила систему многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) от компании «Индид». Это позволило снизить риски несанкционированного доступа и повысить защищенность информационных систем, обеспечивающих работу предприятий корпорации. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

В условиях территориально распределенной структуры и большого количества пользователей одной из задач ОАК стало повышение безопасности доступа к корпоративным ИТ-системам. При этом требовалось обеспечить единые правила аутентификации для различных информационных систем, сохранив удобство работы сотрудников и предусмотрев возможность централизованного управления.

Для этого ПАО «ОАК» внедрило Indeed Access Manager — систему многофакторной аутентификации и управления доступом. Продукт обеспечивает дополнительную проверку пользователей при входе в корпоративные системы и позволяет централизованно настраивать политики аутентификации для сотрудников и подрядчиков. Это снижает риски несанкционированного доступа, в том числе при компрометации паролей, и упрощает управление требованиями безопасности в распределенной ИТ-среде.

Indeed AM поддерживает различные способы подтверждения личности, включая одноразовые пароли и push-уведомления в приложении Indeed Key. Это позволяет выбирать подходящие методы аутентификации с учетом особенностей корпоративных систем ПАО «ОАК» и сочетать требования информационной безопасности с удобством работы пользователей.

«Для нашей компании использование Indeed AM стало еще одним шагом к повышению устойчивости корпоративной ИТ-инфраструктуры. ОАК объединяет предприятия в разных регионах страны, поэтому для нас особое значение имеет обеспечение единого уровня безопасности при работе с различными корпоративными системами. При этом необходимо учитывать особенности этих систем, способы подключения и привычные сценарии работы сотрудников. Indeed AM позволяет решить эту задачу за счет многофакторной аутентификации и централизованного управления правилами доступа. Это дает нам возможность усилить защиту важных ИТ-систем, от которых зависит повседневная работа предприятий корпорации», — сказал Владимир Владимирович Еремин, директор департамента ИБ, ПД ИТР и ТЗИ ПАО «ОАК».

«Для крупных корпораций защита доступа к критически значимым ИТ-ресурсам напрямую связана с устойчивостью бизнес-процессов. В таких организациях необходимо учитывать не только высокие требования к безопасности, но и масштаб ИТ-среды, разнообразие используемых систем и рабочих сценариев. Indeed AM позволяет усилить аутентификацию пользователей и централизованно управлять правилами доступа. Проект с ПАО «ОАК» показывает, как российские технологии Identity Security могут применяться для повышения безопасности цифровых ресурсов стратегически значимых предприятий страны», — сказал Кирилл Мичурин, руководитель группы продаж компании «Индид».