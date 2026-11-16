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Обновление умного кольца «Сбер» помогает человеку оценить восстановление и вовремя заметить первые признаки переутомления

Компания SberDevices выпустила обновление умного кольца «Сбер». Теперь оно сравнивает вариабельность сердечного ритма, частоту дыхания и температуру кожи во время сна с привычными для владельца диапазонами. Так проще понять, насколько вы восстановились, готовы ли к нагрузке или лучше дать себе больше времени на отдых. Кольцо также подсказывает, на какие изменения стоит обратить внимание. Например, учащённое по сравнению с обычным дыхание во сне может быть одним из ранних признаков начинающегося заболевания. Об этом CNews сообщил представитель SberDevices.

Одни и те же значения у разных людей заметно отличаются: то, что нормально для одного, для другого уже сигнал, что организм не справляется с нагрузкой. Поэтому кольцо ориентируется не на средние цифры, а на данные конкретного человека и отслеживает отклонения по трём параметрам:

Вариабельность сердечного ритма (ВСР): один из основных индикаторов восстановления. Если она ниже вашего обычного уровня, это может говорить о накопившейся усталости, недосыпе или стрессе. С этими данными легче решить, выкладываться сегодня в полную силу или устроить день отдыха.

Частота дыхания во сне: обычно она почти не меняется, поэтому заметный сдвиг — повод присмотреться к самочувствию. Учащённое дыхание бывает следствием интенсивной тренировки или первым сигналом болезни.

Температура кожи: ночью кольцо измеряет температуру кожи пальца и сравнивает её с вашей нормой. Отклонения могут указывать на перегрузку или начинающуюся простуду. Заметив их заранее, можно перенести тренировку и освободить вечер.

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Начать больше спать и чаще двигаться несложно, сложнее не бросить через неделю. Новый раздел «Достижения» отмечает прогресс в трёх направлениях — сне, активности и восстановлении, — выдаёт награды и показывает следующую цель. Сразу видно, как ранний отбой или вечерние прогулки отражаются на результатах, и появляется стимул продолжать.

С сентября в приложении кольца работает «Совместный доступ»: владелец может безопасно показывать близким свои данные о сне, пульсе, активности и ВСР. Если подарить кольцо родителям, можно видеть, как они спят и как себя чувствуют, без ежедневных расспросов. Наблюдателю собственное кольцо не нужно. Сведения о сне и пульсе можно открыть и врачу или персональному тренеру, чтобы обсуждать цифры, а не только ощущения.

Умное кольцо «Сбер» впервые представили в 2024 г., и с тех пор его возможности расширяются с каждым обновлением. Помимо функций для здоровья, кольцо позволяет оплачивать покупки через «Вжух» на совместимых терминалах — даже без телефона и интернета. «ГигаЧат» помогает разобраться в данных и объясняет, что они значат лично для вас. Так кольцо берёт на себя задачи, для которых раньше нужны были часы, фитнес-браслет и банковская карта.

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