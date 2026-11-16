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НТЦ АРГУС и «Ньюлэнд технолоджи» объявили о стратегическом партнерстве в Белоруссии

НТЦ АРГУС и белорусский системный интегратор «Ньюлэнд технолоджи» заключили договор о сотрудничестве, предусматривающий совместное продвижение и развитие решений НТЦ АРГУС на территории Белоруссии. Партнерство охватит технический учет сетевых ресурсов, управление ИТ-активами и выездным обслуживанием. Об этом CNews сообщили представители НТЦ АРГУС.

Белорусские предприятия смогут внедрять эти решения с адаптацией под свои бизнес-процессы и действующие информационные системы, получая сопровождение внутри страны и продуктовую поддержку непосредственно от разработчика.

Основное внимание партнеры уделят операторам связи, предприятиям с крупными корпоративными сетями, промышленным компаниям, государственным и инфраструктурным организациям. Для этих заказчиков управление инфраструктурой непосредственно связано с надежностью работы, планированием инвестиций и непрерывностью ключевых процессов.

Технологической основой сотрудничества станут три продукта. АРГУС NRI обеспечивает технический учет сетевых ресурсов в единой модели инфраструктурных данных, отражает их состояние, связи между собой и с услугами. Система помогает поддерживать актуальную картину сети, планировать ее развитие и обслуживание. АРГУС WFM Field Edition автоматизирует управление выездным обслуживанием, включая планирование и назначение работ, взаимодействие с бригадами и подрядчиками, контроль выполнения заданий. АРГУС ITAM позволяет управлять ИТ-активами на протяжении всего жизненного цикла, от формирования потребности и закупки до эксплуатации и списания. Система согласовывает данные об активах между финансовым, техническим, складским и сервисным контурами.

«Беларусь является для нас одним из приоритетных рынков развития в СНГ. Сотрудничество с «Ньюлэнд технолоджи» дает нам основу для системной работы в республике. Мы планируем внести весомый вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Беларуси, помогая компаниям повышать надежность сетей связи и эффективность их эксплуатации», – отметил Евгений Мошняцкий, коммерческий директор НТЦ АРГУС.

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32 сервера, пять производителей, один контур: как собирали инфраструктуру для Института системного программирования Цифровизация

«Ньюлэнд технолоджи» будет выступать локальным партнером по адаптации, внедрению и дальнейшему сопровождению решений. НТЦ АРГУС обеспечит продуктовую и методологическую экспертизу, а также развитие программных продуктов.

«Крупные инфраструктурные проекты требуют глубокого понимания того, как работает заказчик. Важно учитывать существующие системы, взаимодействие подразделений, порядок проведения работ и требования к сопровождению. Знание рынка Беларуси и наш опыт интеграционных проектов помогут учесть эти особенности при внедрении продуктов АРГУС», – сказал Семен Нечаев, директор ООО «Ньюлэнд технолоджи».

Предприятия Белоруссии получат доступ к флагманским решениям для управления сетями связи и возможность использовать в собственных проектах опыт НТЦ АРГУС, накопленный при реализации крупнейших проектов в СНГ. Для заказчиков это возможность решать масштабные задачи автоматизации при непосредственном участии разработчика, получая поддержку надежного локального партнера «Ньюлэнд технолоджи» при адаптации, внедрении и дальнейшем сопровождении систем.

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