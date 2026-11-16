Новое решение RuDR: катастрофоустойчивость на полностью отечественном стеке

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») выпустила специализированное решение RuDR на базе системы резервного копирования RuBackup. RuDR в рамках концепции Disaster Recovery решает задачи инфраструктурной готовности, сохраняет данные и восстанавливает бизнес-процессы за счёт заранее выстроенных технических сценариев реагирования. Заказчики получают программную платформу антикризисной готовности, которая минимизирует риски технической неопределённости и позволяет отработать сценарии полного отказа основной площадки в рамках регулярных учений. Об этом CNews сообщил представитель «РуБэкап».

Архитектурная гибкость RuDR опирается на возможности RuBackup и предлагает три сценария резервного копирования, восстановления и защиты данных. Они адаптируются под целевые метрики RPO (максимально допустимый объём потери данных при аварии, выраженный во времени) и RTO (временной интервал, определяющий, за какой срок требуется вернуть информационные системы к работе), а также под пропускную способность сетевых каналов и степень логической связанности площадок. Корректное определение данных метрик позволяет минимизировать ущерб для бизнеса в случае аварии и при этом избежать необоснованных расходов на построение избыточной инфраструктуры.

Для критически важных сервисов с жёсткими требованиями к минимизации потерь данных предусмотрена синхронная репликация: запись резервной копии ведётся одновременно в основной и резервный ЦОД в рамках единого непрерывного процесса. Это позволяет в случае аварии восстановить данные как на основной, так и на резервной площадке с прогнозируемым временем восстановления, а также обеспечить защиту от логических сбоев и намеренной или непреднамеренной порчи данных для приложений и сервисов всех уровней критичности. Такой подход требует логической связанности инфраструктур и высокоскоростных каналов связи с минимальной задержкой, а дедупликация позволяет разгрузить трафик и сохранить производительность синхронного канала.

Если бизнес оперирует средними или ограниченными по пропускной способности каналами, оптимальным выбором становится отложенная асинхронная репликация. Резервная копия сначала формируется на основной площадке, а затем последовательно передаётся в резервный ЦОД в соответствии с настроенными окнами копирования. Дедупликация здесь критически важна для ускорения передачи данных, а метрика RPO складывается из интервала копирования и времени создания самой копии.

Для сценариев с повышенными требованиями к информационной безопасности и защите от каскадных сбоев или кибератак разработан механизм периодического экспорта и импорта данных. На резервной площадке развёртывается полностью независимая инсталляция СРК, которая исключает логическую связанность с основным ЦОД и не требует постоянных сетевых соединений. Перенос резервных копий осуществляется эпизодически с усиленным контролем доступа и строгими регламентами валидации читаемости данных.

«В условиях роста изощрённости киберугроз, военных атак на технологические объекты, санкционных ограничений и возросшей ценности цифровых активов внедрение RuDR позволяет предприятиям избавиться от зависимости от зарубежных DR-решений и построить отказоустойчивую архитектуру на полностью отечественном стеке технологий. Продукт снижает совокупную стоимость владения инфраструктурой аварийного восстановления, гарантирует соблюдение нормативных регламентов по непрерывности бизнеса и защищает репутацию компании от рисков длительного простоя», — отметил Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «Рубэкап».