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МТС запустила LTE рядом с монастырем XIV века в Суздале

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом историческую часть Суздаля, рядом со Спасо-Евфимиевым мужским монастырем, основанным в XIV веке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС построила новую базовую станцию в районе пересечения улиц Ленина и Пожарского в Суздале. Новое оборудование позволило улучшить качество мобильной связи в исторической части города, в том числе вблизи популярного у жителей и туристов Спасо-Евфимиева монастыря и двух смотровых площадок, с которых открываются живописные виды на реку Каменку.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Спасо-Евфимиев монастырь был основан в 1352 г. и сегодня является одной из главных архитектурных достопримечательностей Суздаля. Его ансамбль входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе «Белокаменных памятников Владимира и Суздаля». Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть архитектуру средневековой Руси. Теперь во время прогулок по этой части города гостям будет удобнее пользоваться онлайн-картами и путеводителями.

«Суздаль — один из главных туристических центров Владимирской области, куда приезжают путешественники со всей России. Здесь буквально на каждом шагу встречаются памятники древнерусской архитектуры, и для гостей города важно иметь возможность пользоваться привычными цифровыми сервисами во время прогулок и экскурсий. Туристы смогут прокладывать маршруты к достопримечательностям, искать информацию о памятниках архитектуры, отправлять фотографии и видео, а также оставаться на связи с близкими», — отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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