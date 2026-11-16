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МТС усилила мобильную связь в этнографическом парке «Чуваш Керем»

МТС модернизировала сеть в деревне Малый Сундырь Чебоксарского округа, где находится культурно-исторический комплекс под открытым небом — «Чуваш Керем». В результате проведенных работ улучшилось покрытие, а скорость мобильного интернета достигла 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические работы позволили разгрузить существующую инфраструктуру 4G и увеличить емкость сети за счет использования диапазона LTE 2100 МГц. Теперь даже в часы пиковых нагрузок, когда к сети одновременно подключается большое число абонентов, можно пользоваться онлайн-сервисами или загружать видео. Кроме того, местные жители и гости деревни могут пользоваться технологией VoLTE с быстрым дозвоном и чистым звуком.

Пользоваться улучшенным мобильным интернетом смогут и туристы, которые приезжают в этнографический комплекс «Чуваш Керем», который находится на окраине деревни Малый Сундырь. Уникальный культурно-исторический комплекс, посвященный традициям, быту и верованиям чувашского народа открыт для посетителей в любое время года. В парке можно не только познакомиться с историей, но и активно провести время: посетить экскурсии, принять участие в мастер-классах, например, по изготовлению оберегов, отведать блюда чувашской кухни, поучаствовать в фольклорных фестивалях, народных праздниках и реконструкциях древних обрядов. Теперь абонентам МТС будет еще комфортнее проводить время на территории парка – общаться с родными и делиться увиденным с друзьями в соцсетях.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

«Малый Сундырь — точка притяжения туристов. Я бы сказала, что именно этнографический комплекс делает эту деревню важным направлением для тех, кто интересуется культурой и историей региона. Комплекс ежегодно посещают не только жители Чувашии, но и туристы из других регионов России. Чтобы усилить сеть и не нарушить естественный ландшафт, мы установили телеком-оборудование не на территории парка, а на одной из центральных улиц деревни. Тем самым выполнили комплексную задачу — сохранили природную красоту парка и создали для туристов и местных жителей комфортные условия, чтобы пользоваться быстрым мобильным интернетом и качественной голосовой связью. Я уверена, что местные жители и путешественники, которые посетят парк в предстоящем зимнем сезоне обязательно оценят улучшенную связь МТС», — сказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

Ранее МТС улучшила сеть в одном из туристических городов региона — в Мариинском Посаде. В 2026 г. его посетили более 8000 путешественников.

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