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МТС приняла сахалинские Ельники в свою мобильную сеть

МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Ельники Смирныховского района Сахалинской области. Благодаря новому телеком-оборудованию здесь впервые появилась устойчивая мобильная связь и высокоскоростной интернет МТС до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE МТС «окутала» всю территорию села – улицы Дорожная, Колодезная, Лесная и Центральная. Запуск новой базовой станции помог обеспечить мобильной связью и современными цифровыми сервисами один из самых малых населенных пунктов Сахалина – здесь живет около 20 человек. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, через интернет общаться с родственниками и друзьями. Ранее в Ельниках полностью отсутствовало покрытие сотовой сети.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Село Ельники находится в семи километрах к югу от районного центра – поселка Смирных. Свое нынешнее название оно получило в 1947 г., а до этого именовалось Атон. В Ельниках расположена станция Дальневосточной железной дороги.

«Совместно с Министерством цифрового развития Сахалинской области мы продолжаем работы по расширению сети в островном регионе. Только осенью 2026 г. мы запустили LTE в ряде малых населенных пунктов Сахалинской области – Утесное, Урожайное, Зеленодольск. Для нас особенно ценно, что связь приходит туда, где ее раньше не было. Мы продолжим работу по подключению самых отдаленных населенных пунктов региона, чтобы каждый житель Сахалина чувствовал себя частью единого цифрового пространства», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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