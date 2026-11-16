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МТС Ads и «Альянс в сфере ИИ»: 88% специалистов и предпринимателей используют нейросети в работе, но только треть компаний имеют формальные регламенты

МТС Ads и «Альянс в сфере ИИ» провели исследование, посвященное применению искусственного интеллекта в профессиональной среде. Результаты показали, что нейросети стали повседневным инструментом для абсолютного большинства специалистов: 31% опрошенных используют ИИ регулярно, а 57% — время от времени. Еще 12% респондентов находятся на стадии тестирования технологии. Таким образом, 88% участников опроса уже имеют практический опыт взаимодействия с нейросетями. В исследовании приняли участие 13% собственников бизнеса и 87% наемных специалистов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее востребованным направлением применения нейросетей стала работа с данными: поиск и анализ информации отметили 55% респондентов, написание и редактирование текстов — 45% опрошенных, анализ данных — у 42%. Еще 35% используют ИИ для создания изображений и креативов, столько же — для перевода текстов. Автоматизация рутинных задач и работа с таблицами актуальна для 30% участников исследования. Подготовку презентаций с помощью нейросетей осуществляют 29% респондентов, генерацию идей и гипотез — 27%, формирование отчетов — 26%.

Частота использования ИИ напрямую зависит от сферы деятельности. Наиболее активно нейросети внедрены в работу PR-специалистов — 61% применяют их на постоянной основе, среди маркетологов этот показатель составляет 59%. Регулярное использование ИИ также отмечают IT-специалисты — 53%, аналитики — 40%, предприниматели — 39%. Реже обращаются к нейросетям HR-специалисты (29%), юристы и менеджеры по работе с клиентами (по 28%), а также специалисты финансовой сферы (23%) и технические специалисты (21%).

Уровень лояльности к технологии в профессиональной среде крайне высок: 94% опрошенных относятся к ИИ положительно, из них 39% — абсолютно положительно и 57% — скорее положительно. Лишь 4% отметили, что скорее негативно относятся к использованию нейросетей. Однако корпоративная культура регулирования ИИ отстает от темпов внедрения. Только 27% респондентов сообщили о наличии официальных регламентов в компаниях, из них 12% выделяют единую политику для всех сотрудников, а 15% прописывают правила для отдельных подразделений. Еще 23% отметили наличие неформальных рекомендаций, которые не закреплены официально, а 17% полагаются на личную ответственность сотрудников по использованию ИИ. При этом 32% компаний не придерживаются каких-либо правил и регламентов в отношении использования нейросетей.

Среди типов ИИ-решений, используемых в компаниях, лидирует генерация текстов — ее отметили 47% респондентов. Универсальные чат-боты и ассистенты применяют 39% участников исследования, генерацию изображений — 37%, аналитические решения — 33%. Генерацию видео выделили 21% опрошенных, автоматизацию бизнес-процессов и клиентский сервис — по 17%, программирование — 16%.

«В МТС Ads мы не просто говорим об этом тренде — мы внутри него: ИИ уже встроен в наши продукты и в повседневные процессы команды. Мы используем нейросети для анализа данных, генерации креативов и оптимизации рекламных кампаний, чтобы рекламодатели получали результат быстрее и проще. При этом важно не просто внедрять новые технологии, а оценивать, какую пользу они приносят бизнесу и клиентам», — сказал коммерческий директор МТС Ads Артем Пуликов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Цифры говорят сами за себя: 88 % специалистов уже используют нейросети — это не эксперимент, а новая рабочая норма. Но тот факт, что регламенты есть лишь у трети компаний, показывает серьезный разрыв между практикой и управлением рисками. В Альянсе в сфере ИИ мы считаем, что зрелое внедрение ИИ — это не только про инструменты, но и про понятные правила, прозрачность и ответственность. Именно такую культуру мы помогаем выстраивать бизнесу», — сказала руководитель продуктов «Альянса в сфере ИИ» Надежда Морозова.

Об исследовании. МТС Ads опросил 3 тыс. россиян старше 18 лет, которые работают в разных сферах или являются собственниками бизнеса. Среди участников опроса было 13% предпринимателей, В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в октябре 2026 г.


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