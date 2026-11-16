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«Моя смена» выпустила обновление и помогла исполнителям адаптироваться к новым правилам подработки

Платформа для поиска подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme) выпустила обновление, которое помогает исполнителям быстрее адаптироваться к новым ограничениям на работу с одним заказчиком. В приложении появились инструменты для контроля лимита в 60 часов, короткие видео с разъяснением новых правил, рейтинги торговых точек и подробные статусы выплат. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

Обновление вышло в период крупных законодательных изменений, которые в том числе затрагивают и самозанятых. Так, для ряда сфер деятельности с 1 октября 2026 г. действует установленный правительством критерий систематичности. Если исполнитель работает на одного заказчика больше 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд, такое сотрудничество могут переквалифицировать в трудовые отношения.

Чтобы исполнитель мог следить за лимитом, в карточке смены появился прогресс-бар. Он показывает, сколько часов уже отработано у этого заказчика в текущем месяце и сколько осталось до порога в 60 часов. Кроме того, в приложении заранее видны лимиты по каждой торговой сети, поэтому исполнитель еще до бронирования понимает, в какой сети он может взять смену, а где запас часов почти исчерпан.

В начале октября 2026 г. на главной странице приложения и в карточке смены появились короткие видео, в которых исполнителям объясняют суть законодательных изменений и особенности поиска подработки в новых условиях. Новый формат помог снизить нагрузку на службу поддержки. Например, после появления видео о лимите в 60 часов на одного заказчика число обращений по этой теме сократилось примерно на 20%.

Новые требования также стимулируют исполнителей расширять круг заказчиков и выходить на смены в новых для себя торговых сетях. Чтобы упростить выбор, «Моя смена» добавила рейтинг торговых точек. Оценку можно поставить только после отработанной смены, что защищает рейтинг от накруток и необоснованных занижений. Общий рейтинг рассчитывается по оценкам за шесть месяцев. Если оценки за последние две недели заметно отличаются от общего значения, приложение показывает актуальный рейтинг, поэтому изменения в работе магазина становятся видны сразу. За первые полтора месяца исполнители оставили почти 30 тыс. оценок более чем 6 тысячам магазинов. При этом более 90% оценок составляют «4» и «5».

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Работа сразу в нескольких сетях усложняет контроль за оплатой, поэтому в приложении появились подробные статусы выплат. По каждой смене исполнитель видит весь путь от бронирования смены до поступления денег на счет. Для каждого этапа указано плановое время, а при задержке на одном из предыдущих шагов прогноз автоматически корректируется. Если оплата не прошла, приложение сообщает причину и предлагает способ ее устранить. В этой же цепочке учитываются открытые диспуты о количестве отработанных часов и их длительность.

В расчетной сумме по каждой смене видно, из чего она складывается. Отдельно указаны базовая ставка, все доплаты и сумма, удержанная на уплату налога. Чек для налоговой службы формируется автоматически.

«С осени модель взаимодействия заказчиков с внешним персоналом фундаментально перестроилась. Из-за лимита в 60 часов на одного заказчика торговые сети распределяют смены между большим числом исполнителей, а самим исполнителям теперь важно работать с несколькими сетями, выходить в новые магазины и следить за тем, сколько часов они уже отработали у каждого заказчика. Поэтому мы добавили в приложение инструменты для контроля лимита, а также уделяем большое внимание разъяснению новых правил и стараемся сделать прозрачным каждый этап работы, от выбора смены до получения оплаты», – отметил коммерческий директор платформы «Моя смена» Алексей Агибалов.

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