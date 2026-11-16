«Лаборатория Касперского»: почти 60% россиян верят, что киберкультура станет важной частью общества

Киберкультура — неотъемлемая часть современной цифровой эпохи. В первую очередь она направлена на формирование осознанного и ответственного отношения к своей безопасности в сети. Россияне понимают важность формирования киберкультуры. Так, 59% респондентов считают, что в ближайшем будущем она станет важной частью общества. Таковы результаты опроса внутреннего исследовательского центра «Лаборатории Касперского» «Цифровая забота и культура кибербезопасности». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос «Цифровая забота и культура кибербезопасности» проведен в 2026 г. внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» среди 1006 респондентов, проживающих в крупных городах России.

Важность для общества. Еще 23% опрошенных уверены, что киберкультура станет основой общества, воспитываемой с детства. Куда меньшая часть россиян (14%) признает, что она будет нужна лишь для узких задач, и только 4% верят, что ее формирование полностью потеряет свою актуальность.

Кто несет ответственность. Почти каждый второй опрошенный россиянин уверен, что развитием киберкультуры должны заниматься различные общественные институты или частные компании (44%). Например, государство (17%), цифровые сервисы (10%), производители защитного ПО (7%), образовательные учреждения (5%), СМИ (3%) и работодатели (1%). При этом только четверть пользователей считают, что ответственность за развитие ее лежит на них самих и близких.

Как оценивают киберкультуру сегодня. Россияне отчетливо видят потенциал для роста общей киберкультуры в обществе — и эта зона развития требует особого внимания. Каждый третий опрошенный пользователь (31%) считает, что в российском обществе низкий уровень киберкультуры. В большинстве своем они оценивают его как средний (60%), и лишь 9% — высокий.

«Развитие цифровой культуры — совместная задача общества, бизнеса и каждого человека. В ее основе лежат три взаимосвязанных элемента: люди, процессы и технологии. Люди принимают решения и определяют, насколько безопасно используются цифровые инструменты, процессы позволяют предвидеть и управлять рисками, а технологии — предотвращать угрозы и снижать их последствия. При этом только слаженная работа всех трех элементов дает по-настоящему высокий результат в защите от киберугроз. Мы стремимся не просто развивать защитные технологии, но и помогать людям осознанно подходить к вопросам кибербезопасности», — сказала Анна Кулашова, вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.