Концерн «Гранит» и «ИТ и СБ решения» объединят технологии для импортозамещения в промышленности и госсекторе

Концерн «Гранит», российский производитель и поставщик высокотехнологичных решений в сфере безопасности, и «ИТ и СБ решения», российский разработчик и системный интегратор, объединят технологии и опыт реализации крупных ИТ-проектов, чтобы предложить промышленности и госсектору комплексные решения на базе российского ПО. Сотрудничество охватит весь технологический цикл: от перехода на отечественные системы управления базами данных до внедрения искусственного интеллекта и технической поддержки по всей стране. Об этом CNews сообщил представитель компании «ИТ и СБ решения»

Крупные российские организации переходят от замены отдельных зарубежных продуктов к построению комплексной ИТ-инфраструктуры. При этом бизнесу и госсектору важно обеспечить надежность критически важных систем, соблюдение требований информационной безопасности и эффективность инвестиций в новые технологии. Партнерство концерна «Гранит» и компании «ИТ и СБ решения» объединит необходимые компетенции для решения этих задач.

Основой совместных решений станет СУБД «Квант-Гибрид» (QHB) разработки компаний «Гранит» и «Квантом», обладающая высокими показателями производительности, надежности и безопасности, шифрованием данных по ГОСТ, а также сертификатами ключевых регуляторов. Концерн обеспечит технологическую базу и экспертизу работы с государственными заказчиками, а «ИТ и СБ решения» возьмет на себя системную интеграцию, разработку прикладного ПО, внедрение искусственного интеллекта и сопровождение.

Приоритетным направлением сотрудничества станет миграция с зарубежных СУБД на полностью суверенную систему «Квант-Гибрид». Компании планируют совместно проводить аудит действующих ИТ-систем, разрабатывать сценарии перехода с Oracle, Microsoft SQL Server и других зарубежных решений, обеспечивать перенос данных без нарушения критически важных бизнес-процессов. Отдельное направление работы связано с инфраструктурой на базе «1С: Предприятия» — ее совместимость с «Квант-Гибрид» подтверждена разработчиком платформы.

Первый совместный проект в этом направлении уже завершен. Крупная промышленная компания перевела высоконагруженную информационную систему с Oracle на «Квант-Гибрид» всего за 3,5 месяца. Концерн «Гранит» обеспечил технологическую основу: СУБД «Квант-Гибрид» и инструментарий для ускоренной миграции QMiM, который сокращает время перехода с Oracle и Microsoft SQL Server втрое по сравнению со стандартными подходами. «ИТ и СБ решения» взяла на себя предпроектное обследование инфраструктуры, разработку сценария перехода и сопровождение на этапе промышленной эксплуатации. Миграция проводилась по параллельной схеме: старая и новая системы работали одновременно, а специализированные инструменты непрерывно сверяли контрольные суммы и выявляли расхождения. Это позволило исключить потерю данных и поэтапно переключать нагрузку без остановки производственных процессов. Итоговая стоимость проекта оказалась существенно ниже первоначальных ожиданий заказчика.

Второе направление сотрудничества связано с построением защищенных информационных систем, в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры. СУБД «Квант-Гибрид» с уникальным модулем шифрования QSS, сертифицированным ФСБ России, а также экспертиза «ИТ и СБ решения» в области информационной безопасности станут основой для создания систем с учетом требований российских регуляторов. Совместная работа будет охватывать проектирование, внедрение, настройку средств защиты и подготовку к аттестации.

Отдельный блок партнерства посвящен искусственному интеллекту. Компании намерены развивать решения, которые позволяют использовать корпоративные данные для автоматизации повседневных задач и повышения эффективности бизнес-процессов. В числе первых направлений совместной разработки рассматриваются интеллектуальный поиск по внутренним документам и корпоративным базам знаний, а также ИИ-ассистенты для руководителей, аналитиков и технической поддержки. Решения будут использовать технологию RAG, позволяющую формировать ответы на основе информации из корпоративных источников. При этом обработка данных сможет выполняться непосредственно в защищенном контуре заказчика, без передачи информации во внешние облачные сервисы.

Еще одним направлением станет развитие прикладных отраслевых продуктов на базе отечественной СУБД. В частности, планируется адаптация собственных разработок «ИТ и СБ решения» для работы с «Квант-Гибрид». Это позволит предложить заказчикам готовые программные решения, в которых российские технологии используются как на уровне хранения и обработки данных, так и в прикладных бизнес-системах.

«Мы работаем над тем, чтобы передовые технологии становились реальным инструментом развития российской промышленности и государственного сектора. Наш опыт реализации масштабных ИТ-проектов, экспертиза в информационной безопасности и искусственном интеллекте позволяют решать задачи, от которых зависят устойчивость и эффективность крупнейших организаций страны. Сотрудничество с концерном «Гранит» расширяет наши возможности в создании комплексных отечественных решений, способных отвечать самым высоким требованиям заказчиков», — сказал учредитель и генеральный директор «ИТ и СБ решения» Бен Саркисян.

«Для нас это партнерство — естественное продолжение миссии концерна: обеспечивать государство и промышленность технологиями, которым можно доверять. «Квант-Гибрид» разработана как СУБД для заказчиков, которые в первую очередь ориентируются на высокопроизводительное и безопасное хранение данных. В лице компании «ИТ и СБ решения» мы получаем партнера, способного довести эту платформу до конечного бизнес-результата заказчика — от миграции до интеллектуальных сервисов», — сказал советник генерального директора концерна «Гранит» Владимир Листов.