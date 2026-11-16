«Комита ЦТ» автоматизировала кадровый документооборот на платформе VK HR Tek от VK Tech

Компания по цифровизации бизнеса ООО «Комита ЦТ» автоматизировала ключевые кадровые процессы на платформе VK HR Tek от VK Tech. Внедрение КЭДО в два раза ускорило оформление командировок и сократило время руководителей на формирование графика отпусков. Об этом CNews сообщили представители VK.

Комита ЦТ входит в группу компаний, где кадровая функция централизована в управляющей компании. До внедрения VK HR Tek единой системы автоматизации HR-процессов не было. По мере развития бизнеса это увеличивало нагрузку на кадровых специалистов и сотрудников компаний Группы.

С внедрением VK HR Tek Комита ЦТ автоматизировала кадровые процессы: прием на работу, оформление командировок, формирование графика отпусков и другие операции. Подключение к КЭДО проходило поэтапно. На данный момент к системе подключены 95% сотрудников компании.

Среди ключевых результатов автоматизации — ускорение оформления командировок в два раза. Ранее процесс включал несколько этапов: согласования внутри компании, проверки лимитов и бюджетов, процедуры службы безопасности и подготовку документов в бухгалтерии. После внедрения VK HR Tek все этапы переведены в цифровой формат и выполняются в единой системе. Для сотрудника процесс сводится к оформлению двух документов — заявки и отчета, а необходимые согласования проходят по электронному маршруту.

Также сократилось время руководителей на формирование графика отпусков. Раньше этот процесс проходил с октября по декабрь и требовал ручного контроля и согласования периодов. Теперь график формируется в системе за несколько действий.

При выборе решения компания ориентировалась на удобство пользовательских сценариев и соответствие требованиям информационной безопасности. Проект реализовали при поддержке команды Customer Success VK Tech. Платформа была развернута в облаке совместно со службой безопасности заказчика с учетом всех требований к информационной безопасности.

После запуска проекта команда Customer Success продолжает сопровождать решение и развивать его с учетом новых задач компании. В процессе эксплуатации была настроена работа с корпоративными документами, включая подписание локальных нормативных актов (ЛНА). За первый год решение стало основой кадрового документооборота в «Комита ЦТ». Теперь этот опыт используется для тиражирования решения в других компаниях группы.

«У нас получилась система «как должно быть», или «to be»: информация обрабатывается по месту ее возникновения, нет дублирования, ручные операции минимизированы. HR-команда занимается своей работой — работой с людьми, а весь монотонный ручной труд система берет на себя. И главное, что все это прозрачно для всех участников», — сказал генеральный директор ООО «Комита ЦТ» Денис Малютин.

«Мы отказались от длительных предпроектных этапов в пользу демонстрации готовых сценариев, что позволило перейти к быстрому запуску КЭДО. В течение первого года эксплуатации решение стало базой для унификации кадровой функции в “Комита ЦТ” и теперь тиражируется на другие компании Группы», — сказала директор по развитию Customer Success VK Tech Юлия Ольхова.