«К2Тех» разработала мигратор корпоративной почты c Lotus Notes на RuPost

Компания «К2Тех» разработала подход к миграции корпоративной почты из Lotus Notes/Domino на отечественный почтовый сервер RuPost компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Новые методики и мигратор обеспечивают аудит инфраструктуры, планирование, перенос данных и ввод системы в промышленную эксплуатацию. Об этом CNews сообщил представитель «К2Тех».

Одно из ключевых направлений внедрений – миграция в финансовых организациях. Согласно данным ЦКИТ, в 2026 г. на зарубежные решения приходится 25% почтового ПО в сегменте крупных банков. Дополнительный стимул для перехода – требования к импортозамещению на значимых объектах КИИ. Подготовленный Минцифры проект постановления предусматривает увеличение доли российского ПО до 100% с 1 января 2028 г., за исключением отдельных случаев с более поздними сроками.

По оценке «К2Тех», комплексная миграция в крупной организации занимает по времени не менее года. Этот срок необходимо учитывать при подготовке программы импортозамещения, закладывая время на обследование инфраструктуры, тестирование технологических решений и адаптацию интеграций.

«К2Тех» предлагает собственный инструмент миграции с Lotus Notes/Domino для переноса почты, календарей и адресных книг. Методика перехода предусматривает адаптацию интеграций с корпоративными системами, включая управление учетными записями и правами доступа, сохранение привычных сценариев работы сотрудников. Возможность переноса структуры папок, правил обработки писем, общих календарей и списков рассылки проверяется во время проведения пилотного проекта. На время миграции обеспечивается параллельная работа исходной и целевой систем. Пользователи поэтапно подключаются к новой платформе после проверки перенесенных данных и интеграций, что снижает риск перерывов в работе.

«Lotus Notes в финансовом секторе – это не только почта, но и календари, адресные книги и связанные интеграции. Большинство отечественных решений умеют мигрировать с Exchange, тогда как готовых инструментов для перехода с Lotus практически нет. Вместе с «РуПост» мы закрываем весь контур коммуникаций – от почты до защищенного доступа, с сохранением данных и привычных сценариев работы», — отметил руководитель практики UC и ПО для совместной работы «К2Тех» Максим Гвоздиков.

В целевой архитектуре RuPost обеспечивает серверную часть корпоративной почты. Требования заказчика к разграничению прав, журналированию, защищенным каналам связи и контролю мобильного доступа учитываются как при настройке целевой платформы, так и при организации взаимодействия двух систем на время миграции.

«Разработанный «К2Тех» инструмент миграции почтовых данных с Lotus отражает высокую экспертизу команды во внедрении RuPost и решении задач с особой технической спецификой. Мы ценим инициативы партнеров, которые помогают автоматизировать миграцию и ускорять переход на отечественные продукты. Приветствуем такие разработки, упрощающие внедрение наших решений для заказчиков», — сказал Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»).