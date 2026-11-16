Исследование «Инфосистемы Джет»: треть российских компаний находится в критически низкой зоне киберустойчивости

«Инфосистемы Джет» представила результаты второго этапа оценки киберустойчивости по индексу антихрупкости. Исследование данных 100 российских компаний показало, что киберустойчивость находится в критически низкой зоне у трети: они уязвимы для реальной атаки на каждом этапе — от обнаружения до восстановления. Пережить кибератаку без остановки бизнеса способна только каждая седьмая компания. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Критически низкая зона означает, что у компании не выстроены ключевые способности: обнаружение атаки, реагирование, восстановление. Компании в критической зоне отличает разрыв между техническим оснащением и процессами: средства защиты внедрены лишь наполовину (51% типовых практик), а процессы по ним отработаны только на 12%. У компаний с высоким уровнем киберустойчивости этот разрыв минимальный и составляет всего 4%.

Хуже всего в критической зоне закрыты практики, которые решают исход реальной атаки. У 43% компаний восстановление данных из резервных копий не тестируется, у 34% система резервного копирования не изолирована от корпоративной сети, а процессы непрерывности бизнеса, кризисного реагирования и коммуникаций имеют низкую зрелость. Защита выстроена под ситуацию, когда ничего не происходит. Как только атака выходит за рамки сценария «заблокировали на периметре», выясняется, что у компании нет отработанных процедур.

«Рынок умеет блокировать атаку, но не умеет из нее выходить. Девять из десяти компаний больше продвинулись в технической защите, чем в отработке действий после инцидента — именно этот разрыв и отправляет треть рынка в критически низкую зону. Факторы, сильнее всего связанные с высоким уровнем киберустойчивости: собственная команда ИБ от десяти специалистов, зрелость процессов ИБ и выстроенные кризисные процедуры», — сказал Александр Морковчин, руководитель отдела развития консалтинга по информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

Оценка вскрыла и слепые зоны: чаще всего руководители ИБ затруднялись ответить на вопросы о работе с репутационными рисками, о резервном копировании, процессах непрерывности бизнеса и о безопасной разработке. Слепые зоны руководителя ИБ находятся там, где ответственность лежит за пределами его подразделения.