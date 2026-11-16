ИБ-компания «Авилликс» выпустила решение для проверки защищенности от ИИ-атак

«Авилликс» выпустила обновленную версию SaaS-продукта CVM(AI) для подготовки к новой модели угроз, связанной с применением ИИ-агентов для кибератак. Об этом CNews сообщили представители «Авилликс».

В 2026 г. отмечается рекордный рост атак, а также ландшафт угроз изменился — каждая третья компания по всему миру уже столкнулись с ИИ-атаками. Большинство не готовы к новой модели угроз, связанной с применением ИИ-агентов для киберпреступлений: российский хостинг-провайдер Beget лишился всей облачной инфраструктуры, вдруг найденные критические уязвимости в PHP пророчат отключение всего интернета, взлом платформы управления виртуализацией от ГК «Астра», атака на «Додо Пицца» занявшая 6 ч от начала до похищения полной базы. И о скольких других попытках еще неизвестно широкой общественности. «Вайб хакинг» теперь доступен каждому школьнику, но урон, который они наносят совсем не детский.

Специалисты Авилликс подключались к расследованию нескольких крупных инцидентов последнего времени и изучили, как современные киберпреступники применяют ИИ, за счет чего скоростные ИИ-атаки показывают высокую результативность, как злоумышленник мгновенно закрепляется в инфраструктуре со скоростью и охватом, недоступными для ручного анализа. Авилликс применили этот опыт в разработке новой версии SaaS-продукта CVM(AI) и теперь могут воспроизводить новейшие тактики в безопасном режиме, непрерывно атакуя и проверяя периметр ровно так, как это делал современный ИИ-атакующий. Это позволяет выявить пути компрометации, до того как ими воспользуются злоумышленники, переводя защиту из реактивного режима в упреждающий.

«CVM(AI) — это эффективное решение для защиты от угроз нового поколения. Оно уже показало впечатляющие результаты на наших заказчиках — новый уровень рекона и осинта, качественно превосходящий все, что использовалось пентестерами ранее. Существенно ускорился поиск критических уязвимостей, статистика показывает среднее время в случае пробития 2,5 часа. Две зоны покрытия: непрерывный контроль защищенности внешнего и внутреннего контура, включая контроль утечек и атакующие проверки периметров. Безопасное использование без DDoS-нагрузок, без установки агентов и недопустимых инцидентов — только контролируемые проверки, под управлением наших специалистов», — сказал Александр Герасимов, представитель «Авилликс».