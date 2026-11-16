«Группа Астра» и НПК «Атроник» договорились о технологическом сотрудничестве в сфере спецвычислителей

«Группа Астра», производитель инфраструктурного ПО, и АО НПК «Атроник», разработчик и производитель спецвычислителей для железнодорожного, морского транспорта и авионики, подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители НПК «Атроник».

Партнерство направлено на обеспечение интеграции процессорных модулей, выпускаемых НПК «Атроник», с операционной системой Astra Linux Embedded. Это расширяет возможности применения российских программных и аппаратных технологий в транспортной отрасли, в промышленности и в системах специального назначения, в том числе рассчитанных на работу в сложных условиях эксплуатации.

Компании сотрудничают с 2022 г.: совместная работа программных продуктов уже реализована в устройствах для железнодорожного транспорта и систем специального назначения. Интеграция продуктов позволяет заказчикам выполнять требования действующей нормативной базы и повышать технологическую независимость используемых решений. Особое значение такое сотрудничество имеет для проектов с длительным жизненным циклом, где критически важны стабильность поставок, техническая поддержка, ремонтопригодность и возможность развития изделия в рамках выбранной архитектуры.

Развитие взаимодействия НПК «Атроник» и «Группы Астра» позволит распределить объем работ по интеграции аппаратной платформы и операционной системы между профессионалами. Это оптимизирует труд и обеспечит своевременный вывод на рынок продуктов с преемственностью выпускаемых аппаратных платформ. Для рынка в целом это означает снижение импортозависимости и рост доверия к вычислительным системам и комплексам заказчиков с точки зрения информационной безопасности.

Сергей Казаков, исполнительный директор АО НПК «Атроник»: «НПК «Атроник» разрабатывает вычислительные платформы для задач, в которых особенно важны надежность, длительный жизненный цикл и соответствие нормативным требованиям российских регуляторов. Взаимодействие с Astra Linux создает дополнительные возможности для производителей специализированного оборудования в части снижения трудозатрат на обеспечение совместимости и повышения конкурентоспособности и безопасности. Наша общая задача — сделать применение российских технологий более практичным и удобным для разработчиков вычислительных систем и конечных пользователей».

Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра»: «Специализированные вычислители для транспорта и систем особого назначения эксплуатируются годами и даже десятилетиями, и программная среда для них должна быть такой же надежной и предсказуемой, как само оборудование. Сотрудничество с НПК «Атроник» позволяет обеспечить интеграцию Astra Linux Embedded с их процессорными модулями на уровне, необходимом для объектов КИИ и систем специального назначения на транспорте, с учетом требований к длительному жизненному циклу изделий. Такие партнерства позволяют заказчикам получать отечественные программно-аппаратные платформы, которым можно доверять на всем сроке эксплуатации».