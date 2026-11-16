Разделы

Цифровизация
|

«Группа Астра» и НПК «Атроник» договорились о технологическом сотрудничестве в сфере спецвычислителей

«Группа Астра», производитель инфраструктурного ПО, и АО НПК «Атроник», разработчик и производитель спецвычислителей для железнодорожного, морского транспорта и авионики, подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители НПК «Атроник».

Партнерство направлено на обеспечение интеграции процессорных модулей, выпускаемых НПК «Атроник», с операционной системой Astra Linux Embedded. Это расширяет возможности применения российских программных и аппаратных технологий в транспортной отрасли, в промышленности и в системах специального назначения, в том числе рассчитанных на работу в сложных условиях эксплуатации.

Компании сотрудничают с 2022 г.: совместная работа программных продуктов уже реализована в устройствах для железнодорожного транспорта и систем специального назначения. Интеграция продуктов позволяет заказчикам выполнять требования действующей нормативной базы и повышать технологическую независимость используемых решений. Особое значение такое сотрудничество имеет для проектов с длительным жизненным циклом, где критически важны стабильность поставок, техническая поддержка, ремонтопригодность и возможность развития изделия в рамках выбранной архитектуры.

Развитие взаимодействия НПК «Атроник» и «Группы Астра» позволит распределить объем работ по интеграции аппаратной платформы и операционной системы между профессионалами. Это оптимизирует труд и обеспечит своевременный вывод на рынок продуктов с преемственностью выпускаемых аппаратных платформ. Для рынка в целом это означает снижение импортозависимости и рост доверия к вычислительным системам и комплексам заказчиков с точки зрения информационной безопасности.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Сергей Казаков, исполнительный директор АО НПК «Атроник»: «НПК «Атроник» разрабатывает вычислительные платформы для задач, в которых особенно важны надежность, длительный жизненный цикл и соответствие нормативным требованиям российских регуляторов. Взаимодействие с Astra Linux создает дополнительные возможности для производителей специализированного оборудования в части снижения трудозатрат на обеспечение совместимости и повышения конкурентоспособности и безопасности. Наша общая задача — сделать применение российских технологий более практичным и удобным для разработчиков вычислительных систем и конечных пользователей».

Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра»: «Специализированные вычислители для транспорта и систем особого назначения эксплуатируются годами и даже десятилетиями, и программная среда для них должна быть такой же надежной и предсказуемой, как само оборудование. Сотрудничество с НПК «Атроник» позволяет обеспечить интеграцию Astra Linux Embedded с их процессорными модулями на уровне, необходимом для объектов КИИ и систем специального назначения на транспорте, с учетом требований к длительному жизненному циклу изделий. Такие партнерства позволяют заказчикам получать отечественные программно-аппаратные платформы, которым можно доверять на всем сроке эксплуатации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Машина баз данных Tantor XData Gen3 стала ближе к технологиям Oracle Exadata для требовательных бизнес-систем

Поставщик боевых роботов в армию США не выплачивает зарплату сотрудникам

Олег Бойко: У организаций появляется значительно больший выбор облачных провайдеров для ГИС

Европа ввела санкции против создательницы Wildberries и совладельца «Яндекса»

Аттестация как процесс: что приказ ФСТЭК № 117 меняет в эксплуатации облака

Экс-глава системного интегратора Минтранса помог изобличить бывшего замминистра, но не избежал срока

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще