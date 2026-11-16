Госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС» интегрировали с «Госключом»

Минтранс России, Минцифры России и АО «ГЛОНАСС» интегрировали технологию электронной подписи «Госключ» в Систему контроля пассажирских перевозок на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», созданную по поручению Президента страны. Теперь можно устанавливать остановочные пункты и межрегиональные маршруты, подписывая мобильной электронной подписью заявления, которые направляются через систему. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

«Раньше для подачи заявления на установление или изменение маршрута приходилось выгружать заявление, загружать его в стороннюю систему электронного документооборота и подписывать с использованием токена. Теперь весь процесс проходит в системе контроля пассажирских перевозок: перевозчик выбирает функцию подписания через «Госключ», подтверждает действие в мобильном приложении — и подписывает документ. Это заметно упрощает работу и экономит время бизнеса», — отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

По его словам, подписание одного заявления теперь занимает менее минуты.

За девять месяцев 2026 г. Минтранс России обработал 6140 заявлений на установление межрегиональных маршрутов. Если исходить из этого показателя за год, экономия времени перевозчиков только на подписании документов может составить до 700 часов, сообщили в ведомстве.

«Госключ» — инструмент для подписания документов электронной подписью. Функциональность подписания документов с применением технологии «Госключ» в рамках СКПП полностью готова к промышленному использованию.