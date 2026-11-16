ГК «Сомерс» запустила решение для безналичных чаевых в Армении совместно с Q-Terminal

ГК «Сомерс» (ГК Softline) совместно с армянским системным интегратором Q-Terminal запустила сервис безналичных чаевых, встроенный в платежное ПО «Сомерс.POS». Об этом CNews сообщил представитель Softline.

Технологическую поддержку интеграции оказал ключевой платежный интегратор Армении, к инфраструктуре которого подключено большинство банков страны. Благодаря этому банки могут дополнить свои эквайринговые продукты сервисом безналичных чаевых для ресторанов, кафе и других предприятий сферы гостеприимства

Решение работает на устройствах с установленным платежным ПО «Сомерс.POS». Гостям и сотрудникам заведения не требуется устанавливать отдельные приложения или переходить на сторонние сайты. Сотрудник регистрируется непосредственно в «Сомерс.POS» и после этого получает возможность принимать безналичные чаевые.

Такой сценарий упрощает запуск сервиса для заведений и сохраняет привычный процесс обслуживания гостей. Посетители получают понятный цифровой способ поблагодарить сотрудника, а рестораны и кафе – дополнительный инструмент поддержки и мотивации персонала.

Для банков решение создает возможность расширить предложение для торгово-сервисных предприятий без внедрения отдельного пользовательского приложения. Подключение сервиса осуществляется в рамках действующей платежной инфраструктуры, что позволяет последовательно распространять его на новых корпоративных клиентов, торговые точки и устройства с «Сомерс.POS».

Q-Terminal выступила партнером ГК «Сомерс» по реализации проекта в Армении, обеспечив локальную интеграцию решения и взаимодействие с участниками платежной инфраструктуры страны.

Проект стал очередным шагом в развитии международного направления ГК «Сомерс» и подтвердил возможность адаптации ее решений к инфраструктуре зарубежных платежных рынков. Сотрудничество с Q-Terminal и ключевым платежным интегратором Армении создает основу для подключения новых банков и предприятий сферы гостеприимства, а также для дальнейшего развития сервисов на базе «Сомерс.POS».