MWS Cloud, HeadHunter, F6, «МТ-Интеграция», Красцветмет и ТехноНИКОЛЬ рассказали о проектах на ELMA365 и ELMA Cortex.

12 ноября в московском МИК «Ломоносов» прошла ежегодная конференция ELMA DAY’26. Мероприятие собрало 1500 участников и более 30 спикеров. Компании из разных отраслей представили проекты автоматизации и обсудили переход корпоративного ИИ от пилотов к промышленной эксплуатации.

Исследование и технологические анонсы

Открывая конференцию, исполнительный директор ELMA Наталия Долженкова представила исследование на основе более 80 интервью с ИТ-руководителями. По его результатам, у 65% компаний ИИ уже работает в процессах, у 32% — ИИ-агенты в рабочих сценариях. Главными ограничениями остаются данные, ответственность и управление.

«Заказчик приходит с запросом на Service Desk с ИИ или на агентские продажи, ему нужно решение конкретной задачи. Эффект появляется, когда мы точно знаем, что улучшаем: в Service Desk это скорость обработки обращений, в документообороте стоимость обработки документа. Под такие метрики мы и строим ИИ-агентов в продуктах ELMA365», — отметила Наталия Долженкова.

Product Owner ELMA Cortex Алексей Трефилов рассказал о корпоративных и персональных ИИ-агентах и ИИ-операциях внутри бизнес-процессов. Платформа поддерживает более 20 моделей, закрытый контур, Guardrails для контроля действий агентов и маскирование данных. Технический директор ELMA Антон Кононов представил возможности вайбкодинга и разработку встроенного MCP-сервера для работы ИИ-агентов с конфигурацией ELMA365.

Результаты заказчиков

Product Owner ELMA365 CX Ольга Михеева представила Sales 2.0 — новое поколение CRM с агентской автоматизацией продаж. Операционный директор MWS Cloud Иван Яцко сообщил, что ИИ-агенты в CRM на ELMA365 заработали через 44 дня после начала разработки. Порталом продавцов пользуются 540 сотрудников. По оценке компании, три агента дают 74 млн рублей прямой экономии в год.

«Сочетание BPM-движка ELMA365 и Cortex позволяет выпускать в среднем две новые функции в месяц. Экономия точно есть, и она доказуема. Дальше главным ограничением станут компетенции людей: чтобы работать с агентами, нужно понимать, как модель думает и как она работает», — рассказал Иван Яцко.

«МТ-Интеграция» внедрила ELMA365 для документооборота, а затем подключила ИИ-агентов ELMA Cortex к проверке договоров в закрытом контуре. HeadHunter переносит коммерческие процессы с CRM, прослужившей более десяти лет, без остановки продаж. F6 перешла с Salesforce и развила CRM до цифрового контура с продуктовыми калькуляторами и партнёрским порталом. «Красцветмет» развивает платформу от ELMA силами собственного центра компетенций с 2018 года. «ТехноНИКОЛЬ» тиражирует КЭДО на компании и производственные площадки холдинга.

В техническом треке участники обсудили стоимость ИИ, защиту данных и переход к эксплуатации, а на воркшопах создали ИИ-агента для Service Desk и дашборд закупок без кода.

Премия ELMA AWARD

На второй церемонии ELMA AWARD наградили 19 компаний из телекома, финансов, фармацевтики, здравоохранения, энергетики, промышленности и агросектора. В номинации «В авангарде процессного ИИ» победили MWS Cloud и «МТ-Интеграция». Среди лауреатов также Haleon, «Промомед», «РТК-Платформа здоровья», «Сбербанк страхование жизни», «Лемана ПРО» и другие.