Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Домашний интернет МТС пришел в новостройки Владивостока

МТС расширила сеть фиксированной связи в Приморском крае. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители более 2600 квартир в новых микрорайонах Владивостока. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС продолжает обеспечивать многоэтажные дома в крупных городах Приморья цифровой инфраструктурой и быстрым домашним интернетом. Благодаря очередному этапу строительства фиксированной сети, домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен для жителей новых ЖК во Владивостоке на улицах Североморская, Сочинская, Каштановая, 3-й Поселковая и Сихотэ-Алинский проспект.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Кроме домашнего интернета, горожанам стало доступно IPTVтелевидение с функцией «управления временем». У абонентов есть возможность выбора технологии подключения ТВ – по кабелю или с помощью приставки. Такой подход позволяет использовать уже имеющиеся в квартире провода.

«Спрос на цифровые услуги постоянно растет, поэтому мы продолжаем активно расширять сеть фиксированной связи в городе, в том числе в новых ЖК. Теперь новоселы на Патрокле, Чуркине и в пригороде Владивостока смогут легко использовать стабильное соединение с множеством устройств, наслаждаться просмотром фильмов в высоком качестве, учиться и работать удаленно», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские разработчики платформ для бэкапа выстроили суверенный ИТ-стек

«Яндекс» будет вычислять домашние адреса россиян по «закладкам и меткам»

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

DeepSeek не хватает мощностей. Старые диалоги отключают, суточный лимит заканчивается моментально

КИИ в облаке: как разделить зоны ответственности между провайдером и ИТ-службой

Побежденный семь лет назад червь Retadup снова заражает устройства в России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще