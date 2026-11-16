Dion усилил безопасность мобильной работы с помощью технологии MDM

ИТ-холдинг «Т1» добавил в платформу корпоративных коммуникаций Dion технологию Mobile Device Management (MDM) для централизованного управления и защиты мобильных устройств сотрудников. Теперь компании смогут выдавать сотрудникам доступ к корпоративным сервисам со смартфонов и контролировать, какие действия с внутренними данными допустимы — без развёртывания отдельной MDM-системы. При этом данные организации хранятся в изолированной среде внутри приложения Dion и не смешиваются с личными. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Dion.MDM — это защищенный мобильный клиент: приложение с изолированной средой хранения данных, которая отделяет корпоративную информацию от остального содержимого устройства и позволяет применять к ней политики компании. При этом отдельный рабочий контейнер (Work Profile) на смартфоне не создается — безопасность обеспечивается внутри самого приложения, без вмешательства в настройки операционной системы личного гаджета.

Защита выстроена в несколько уровней: регистрация и аутентификация устройства, аутентификация пользователя с многофакторной защитой доступа, шифрование и изоляция данных Dion, управление их удалением и контроль версий приложения. Для дополнительных сценариев аутентификации платформа использует Dion.ID — сервис идентификации, связывающий личность пользователя с конкретным устройством, в том числе через цифровые сертификаты.

По данным команды Dion, настройка устройства в платформе занимает около 15 мин против одного дня в традиционных MDM-решениях. При этом сотруднику нужно сделать всего три простых шага: скачать мобильное приложение, оформить заявку на удалённый доступ и установить факторы аутентификации. Действия интуитивно понятны и знакомы пользователю, что существенно снижает нагрузку на ИТ-поддержку.

Администратор может самостоятельно настроить правила использования Dion через единую консоль платформы: разрешить доступ только с доверенных устройств, запретить скриншоты и запись экрана, ограничить использование буфера обмена и сохранение файлов, а при необходимости выборочно удалить корпоративные данные, не затрагивая личную информацию пользователя. Также можно задать автоматическую блокировку при бездействии и проверку устройства на соответствие требованиям безопасности. Например, если на смартфоне не установлен пароль или биометрическая защита экрана, вход в приложение может быть заблокирован. При этом каждая организация может сама определять необходимый уровень ограничений в зависимости от своих требований и рисков.

«Бизнес устойчиво запрашивает усиление защиты мобильного рабочего места. Сегодня личные устройства пользователей (BYOD ) являются неотъемлемой частью корпоративных коммуникаций, через них проходит всё больше информации — и требования к ее защите растут. Запуск защищённой технологии MDM в Dion стал ответом на эту потребность: ещё до ее появления клиенты запрашивали встроенную MDM-функциональность в нашей UC-платформе. Для нас важно сохранять гибкость и давать организациям возможность самостоятельно определять необходимый уровень защиты. Обеспечение безопасного мобильного рабочего места — одна из ключевых задач, которую мы должны решить для рынка сегодня», — сказал Дмитрий Денисов, бизнес-лидер платформы корпоративных коммуникаций Dion, ИТ-холдинг «Т1».

Функционал Dion.MDM востребован среди компаний с повышенными требованиями к защите данных, включая финансовые организации, предприятия энергетики и промышленности и крупные страховые компании. Также технология подходит организациям с максимальным уровнем стандартов к информационной безопасности, в частности крупнейшим банкам. Решение разработано с учетом требований ГОСТ Р 57580.1-2017 в части защиты удаленного доступа (ЗУД).

Сейчас DionMDM доступен в облачной версии для всех клиентов платформы: все перечисленные функции уже работают на Android и iOS, для полноценной работы нужны мобильное приложение Dion версии 6.3+ и Dion.ID версии 2.1+. До конца I квартала 2027 г. планируется запуск решения для on-premise-инсталляций. В дальнейшем для on-premise- и гибридных клиентов предусмотрена установка сертификатов безопасности через Dion.ID.