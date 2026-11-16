«Диасофт» поможет банкам ускорить вывод денежных средств клиентов с удержанием НДФЛ

Компания «Диасофт» совершенствует решение «Брокерское обслуживание» (Digital Q.Brokerage). По итогам последнего обновления в нем был улучшен процесс расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при выводе денежных средств клиента с брокерского договора. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Поводом для доработки стала особенность массового расчета. При наличии клиента с объемом операций, существенно превышающим стандартный, время расчета его налога увеличивается. Работа с НДФЛ остальных клиентов при этом приостанавливается, поскольку массовый расчет выполняется последовательно. Все это существенно замедляет процесс в целом.

В результате обновления была достигнута цель: налог рассчитывается быстрее в пять-семь раз, что сокращает время вывода денежных средств клиентами.

В решении «Брокерское обслуживание» реализовано новое «ночное» (запускаемое в нерабочий период) начисление маркировки клиентов с нестандартным объемом операций. Механизм позволяет разделить клиентов по признакам на две группы: «Легкие» – клиенты со стандартным объемом операций, налог по ним считается быстро; «Тяжелые» – клиенты с большой позицией, расчет налога по которым занимает значительно больше времени.

Также доработан процесс расчета налога в соответствии с причиной: вывод денежных средств, закрытие договора или корпоративные действия. Теперь механизм на основе маркировки, полученной после первого начисления, автоматически определяет, к какой группе относится клиент, и выбирает соответствующий порядок расчета.

Благодаря такому разделению на группы расчет по клиентам со стандартным объемом операций больше не зависит от времени расчета по клиентам с нестандартным объемом.

«Брокерское обслуживание» – современное импортонезависимое решение. Оно предназначено для осуществления брокерских операций: от регистрации на биржах до контроля учета, налогов, комиссий и регуляторной отчетности.