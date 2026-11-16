Blink выпустил лимитированный стиль карты в духе GTA

В геосоциальном приложении Blink стартовал «Блинк Трях Авто» — дроп с первым лимитированным стилем карты «Потрачено». Он превращает знакомые города в «Блинк‑Сити» с 3D‑локациями и игровыми пасхалками. Тематический дроп будет доступен до конца ноября. Об этом CNews сообщили представители Blink.

Разработчики полностью переработали внешний вид карты и сделали его в стиле GTA и и похожих франшиз. Они изменили цветовую палитру, оформление улиц, зданий и значков мест. Также появились трехмерные объекты с отсылками к видеоиграм, среди которых неоновые клубы, прибрежные отели и известные стадионы.

Чтобы попасть в «Блинк-Сити», нужно найти на карте специальные виртуальные деньги, которые команда разместила в разных городах мира. Нажатие на такую находку открывает страницу тематического дропа, где можно посмотреть новое оформление и выбрать предметы для себя или друзей.

В «Блинк Трях Авто» пользователям разрешили менять не только свой образ на карте, но и ее оформление. После завершения дропа получить тематические предметы уже не получится. В дальнейшем разработчики планируют выпускать новые стили, посвященные популярным вымышленным вселенным, культурным событиям и сезонным праздникам.

«Бывает, так залипаешь в игру или сериал, что даже обои на телефоне ставишь в том же стиле. Вот мы и подумали, что в Blink тоже прикольно было бы менять все под настроение. Свой пин ты уже можешь нарядить, теперь можно переодеть и всю карту. Первый дроп — наш респект GTA. На этой серии выросло несколько поколений, и шестую часть с нетерпением ждут миллионы фанатов со всего мира. Думали, сделаем стиль карты — и все. Потом вошли во вкус, и вот у нас целый дроп, а мы раскидываем пачки денег по всему миру», — сказал CMO Blink Александр Щепилов.