Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Бизнес сможет рассчитать доходность по тендеру на платформе автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В»

«Сбер2В» добавила расчет доходности по тендеру в «Кабинет участника торгов»

на платформе автоматизации бизнес-процессов (ранее SberCRM). Искусственный интеллект анализирует техническое задание и быстро составляет список необходимых товаров и услуг для реализации тендера. Сервис упрощает подготовку к тендерам по 44-ФЗ, опубликованным на сайте zakupki.gov. Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В».

Расчет доходности по тендеру позволяет быстро найти тендер по фильтрам, сопоставить позиции тендера со своими, учесть дополнительные расходы (например, логистику, банковские гарантии и упаковку) и посчитать маржинальность. Инструмент позволяет значительно сэкономить время на оценке рентабельности тендера.

C помощью нового сервиса на платформе автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В» пользователь может найти ключевую информацию по тендеру ориентировочно за 15 минут, рассчитать рентабельность участия за 30 минут, подобрать поставщиков закупаемых товаров за 1 час и получить персональные предложения по банковским гарантиям для тендеров примерно за 30 минут (пПо данным проектного офиса «Сбер2В»).

Оформить банковскую гарантию можно напрямую в карточке тендера в «Кабинете участника торгов» на платформе. Все необходимые инструменты для полного цикла работы с тендерами доступны в одном интерфейсе, переходить на другие сайты или посещать банк для оформления гарантии не требуется.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Для представителей малого и среднего бизнеса расчет доходности по тендеру – это готовый инструмент для участия в государственных и коммерческих торгах. Пользователи могут настраивать фильтры под свой профиль и получать актуальные списки госзакупок и коммерческих предложений. Подходящие тендеры можно добавить в систему в один клик — вся информация по лотам, заказчикам и процедуре подтягивается автоматически.

Приложение «Кабинет участника торгов» можно установить в маркетплейсе платформы автоматизации бизнес-процессов «Сбер2В». Также оно доступно в интернет-банке «СберБизнес».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский банк реализовал Zero Trust и защиту внутрисетевого трафика с помощью zVirt SDN

Поставщик боевых роботов в армию США не выплачивает зарплату сотрудникам

Обзор: Российские службы каталогов 2026

Европа ввела санкции против создательницы Wildberries и совладельца «Яндекса»

Лев Фисенко, «Кросстех»: Мы доносим бизнесу важность ИБ на языке денег

Экс-глава системного интегратора Минтранса помог изобличить бывшего замминистра, но не избежал срока

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще