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Билайн подвёл итоги третьего квартала 2026 года

В третьем квартале 2026 года общая выручка Билайна выросла на 10,2% год к году, до 94,3 млрд руб. Сервисная выручка прибавила 10,3%, и вклад в рост дали все бизнес-сегменты. EBITDA выросла на 2,2%, до 38,1 млрд руб. Капитальные затраты увеличились на 7,9%, до 17,7 млрд руб., а отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,30. За девять месяцев выручка выросла на 11,0%, до 270,3 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 3,0 млрд руб., до 8,9 млрд руб. Выручка облачного провайдера Beeline Cloud выросла на 23% год к году.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна: «Весь третий квартал мы запускали новое. В сентябре мы включили коммерческую сеть 5G после нескольких месяцев тестового режима в большом количестве регионов. Новый стандарт уже работает в нескольких крупных городах, на совместимых устройствах интернет до 30% быстрее, а клиенты наших зарубежных партнёров из 17 стран могут пользоваться нашим 5G в России. География покрытия будет поэтапно расширяться. И уже сейчас стали возможны совместные с Билайном проекты построения частных корпоративных сетей пятого поколения для комплексной цифровизации производственных процессов.

При этом мы продолжаем укреплять инфраструктуру: за год число базовых станций выросло на 8,4%, до 253 тысяч, а независимые исследования снова называют нас лидером по качеству связи на многих территориях и трассах».

Безопасность клиентов

За квартал антифрод Билайна заблокировал 220 млн мошеннических и спам-звонков.

Качество связи и 5G

За год число базовых станций Билайна выросло на 8,4%, до 253,3 тыс., а доля VoLTE-звонков поднялась на 4,9 п.п., до 60,9%. По данным исследований ИАА TelecomDaily, Билайн стал №1 по качеству мобильного интернета в пределах Садового кольца Москвы, в ЖК и парках, №1 по качеству голосовой связи в восьми крупных городах и №1 по качеству связи в пяти регионах. Сеть 5G уже работает в нескольких крупных городах, скорость передачи данных на совместимых устройствах выросла до 30%. Клиенты зарубежных операторов-партнёров из 17 стран могут пользоваться 5G Билайна в России.

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